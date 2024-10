Kampfansage von Lando Norris: «Ich bin bereit»

Die Formel-1-Renner von McLaren werden in Austin wieder in der Chrome-Speziallackierung glänzen

Formel-1-Star Lando Norris kann es kaum erwarten, bis das Rennwochenende in Austin losgeht. Der WM-Zweite weiss: Auf dem Circuit of the Americas kann er dank des Sprints noch mehr Punkte holen.

Beim jüngsten Kräftemessen in Singapur konnte Lando Norris seinen WM-Rückstand auf Leader Max Verstappen weiter verkürzen. Mit dem Sieg verringerte er seinen Rückstand auf den Titelverteidiger – der im Flutlichtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit als Zweiter ins Ziel kam – auf 52 Zähler. In Austin will er weiter Boden auf den Red Bull Racing-Star gutmachen.

Nicht nur deshalb ist die Vorfreude auf die WM-Runde in Texas gross. Norris, dessen GP-Renner in einer Speziallackierung glänzen wird, schwärmt: «Ich liebe es, nach Austin zu gehen. Die Stimmung ist unglaublich, und ich werde das Rennen sicher geniessen, vor allem, weil wir mit der coolen Google-Chrome-Lackierung unterwegs sein werden.»

«Es ist ein super Rennen, um in den letzten Teil der Saison zu starten und uns erwartet auch ein Sprint-Wochenende. Das bedeutet, dass noch mehr Punkte verteilt werden», weiss de Brite, der die rennfreien Wochen nutzte, um sich auf die kommenden Rennen vorzubereiten.

«Ich habe einige Zeit im Werk in Woking verbracht, um mich im Simulator auf die nächsten WM-Runen vorzubereiten. Die nächsten zwei Monate werden sehr arbeitsreich, aber auch aufregend werden», erklärt er, und fügt kämpferisch an: «Ich bin bereit, um wieder ins Cockpit zu klettern und zu zeigen, was in Texas möglich ist.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0