Fred Vasseur (Ferrari): Was in Austin/Texas zählt

Charles Leclerc gegen Max Verstappen in Austin 2023

​Ferrari kann beim USA-GP in Austin (Texas) nur selten glänzen: Nur ein Sieg, 2018 mit Kimi Räikkönen, aber 2022 und 2023 auf Pole, mit Carlos Sainz und Charles Leclerc. Das sagt Teamchef Fred Vasseur.

Für Ferrari ist der Grosse Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin die alte Leier: Auch in Texas haben die Italiener aus guten Ausgangslagen zu wenig gemacht – Carlos Sainz und Charles Leclerc konnten 2022 und 2023 jeweils vom besten Startplatz ins Rennen gehen, aber als die Zielflagge fiel, hatte Weltmeister Max Verstappen die Nase vorn. Der einzige Austin-Sieg von Ferrari geht zurück auf Kimi Räikkönen 2018.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schätzt die Ausgangslage so ein: «Der Grand Prix der USA markiert den Beginn eines sehr arbeitsreichen Saison-Endes mit sechs Rennen innerhalb von nur acht Wochen, aufgeteilt in zwei Pakete zu je drei Läufen.»

«Seit Singapur haben wir auf Volldampf gearbeitet, und die Hochgeschwindigkeitskurven von COTA werden ein aussagekräftiger Test für unsere Verbesserungen sein, die wir bei den letzten Rennen eingeführt haben.»



«Bei einem Sprint-Wochenende kommt der Arbeit im Werk vor der Veranstaltung eine grössere Bedeutung zu, denn es gibt nur eine Stunde freies Training, bevor es mit dem Qualifying für den Sprint vom Samstag direkt in den Wettkampfteil der Veranstaltung geht.»



«Charles, Carlos und das gesamte Team sind gut vorbereitet und freuen sich darauf, nach drei Wochen Pause wieder Rennen zu fahren und das letzte Quäntchen Leistung aus unserem Paket herauszuholen. Wir werden unsere Leistung auf den Punkt bringen müssen, denn die führenden Teams sind sehr ausgeglichen.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0