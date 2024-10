Letzte F1-Chance für 2025: Wer macht das Rennen?

Für die Formel-1-Saison 2025 ist das zweite Sauber-Cockpit neben Nico Hülkenberg der letzte freie Platz, auf den sich mehrere Fahrer Hoffnungen machen. Am zuversichtlichsten klingt ein GP-Routinier.

Die Formel-1-Cockpits für das nächste Jahr sind grösstenteils vergeben, nur ein Rennstall hat noch nicht bestätigt, wie das Fahrer-Duo für 2025 aussehen wird: Bei Sauber ist der Platz neben Nico Hülkenberg noch zu haben, der Deutsche wurde bereits im April verpflichtet, und zwar von Andreas Seidl, der im künftigen Werksteam von Audi nicht mehr das Teamchef-Zepter schwingt.

Mattia Binotto, der die Führung bei Sauber Motorsport übernommen hat, erklärte unlängst im Interview mit «Corriere della Sera», dass bei der Wahl kein Grund zur Eile bestehe. Und der frühere Ferrari-Teamchef bestätigte auch, dass Hülkenbergs Landsmann Mick Schumacher einer der Kandidaten für den freien Platz ist.

Nur geringe Hoffnungen macht sich hingegen Williams-Talent Franco Colapinto, der nach dem Zandvoort-Wochenende das GP-Auto von Logan Sargeant übernehmen durfte, nachdem der Amerikaner bei den Briten wegen seiner schwachen Leistungen und kostspieligen Abflüge in Ungnade gefallen war. Der Argentinier weiss, dass er im nächsten Jahr nicht mehr für den Rennstall aus Grove auf Punktejagd gehen wird, denn für 2025 hat Teamchef James Vowles Alex Albon und Carlos Sainz vorgesehen.

Der 21-Jährige erklärt im Podcast «The Fast and the Curious»: «Natürlich ist es mein Traum, in der Formel 1 zu bleiben und darauf arbeite ich auch hin.» Er habe eine unglaubliche Chance bekommen, die er auch genutzt hat, betont der schnelle Rookie. «Und mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu verbleiben. Ich gebe mein Bestes, um allen zu zeigen, wozu ich in der Lage bin und dass ich einen Platz in der Formel 1 verdient habe.»

«Derzeit läuft es auch richtig gut und es geht also in die richtige Richtung, aber wenn man sich die Situation mit den freien Plätzen anschaut, sieht es fürs nächste Jahr sehr eng aus. Ich denke nicht wirklich an 2025, sondern fokussiere mich noch ganz auf dieses Jahr. Im Dezember habe ich dann noch genug Zeit, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht.»

Sehr viel zuversichtlicher klingt der aktuelle Sauber-Pilot Valtteri Bottas. Im Gespräch mit dem Kollegen von «Auto, Motor und Sport» offenbart der Finne, dass er noch keinen Plan B habe. «Ich denke, dass ich mich noch gut auf Plan A konzentrieren kann. Ich bleibe immer positiv und hoffe, dass es klappt. Ich habe noch keine Alternativen in der Hinterhand und hoffe, dass ich die auch nicht brauche.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0