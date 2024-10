Liam Lawson: Das sagt er zur Startplatz-Strafe

In Austin muss Liam Lawson eine Startplatz-Strafe hinnehmen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass dies den Druck auf den Neuseeländer verringert. Auch Lawson hat sich zur Strafe geäussert.

Für Liam Lawson beginnt mit dem Rennwochenende in Austin eine aufregende Zeit. Der Neuseeländer, der das Cockpit von Daniel Ricciardo im Racing Bulls Team für die restliche Saison übernehmen durfte, wird zum ersten Mal in diesem Jahr im Formel-1-Feld mitkämpfen. Bereits im vergangenen Jahr absolvierte er seine GP-Premiere – als er für den verletzten Australier einsprang, der sich bei einem Trainingscrash in Zandvoort verletzt hatte.

Nun hat Lawson die Gelegenheit bekommen, sich noch einmal zu beweisen, in den letzten sechs WM-Runden, die sechs Grands Prix und drei Sprints umfassen, kann er sich für ein Cockpit im Rennstall aus Faenza für die nächste Saison empfehlen. Beim ersten Comeback-Wochenende in Austin muss Lawson allerdings mit einer Hypothek ins Rennen steigen: Er wird um zehn Startplätze nach hinten rücken müssen, weil er mit neuen Motor-Komponenten unterwegs sein wird, die das erlaubte Kontingent überschreiten.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt im «F1 Nation»-Podcast dazu: «Wir wussten, dass Liam in den USA eine Strafversetzung in Kauf nehmen muss. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann ist da gleich mal Druck aus dem Kessel, wenn er zurückkehrt.»

Lawson selbst verweist hingegen auf den grossen Nachteil, den die Strafe darstellt: «Natürlich nimmt das den Druck weg, aber gleichzeitig geht es auch um den Druck, den du dir selbst machst. Jeder hat bei diesen Dingen eine eigene Ansicht, aber für mich geht es darum, die bestmögliche Chance zu haben, eine gute Performance zu zeigen.»

«Du kannst natürlich sagen, dass der Druck geringer ist, weil ich von weit hinten losfahren werde. Gleichzeitig will man als Fahrer aber die beste Möglichkeit haben, und ich weiss, dass es im Rennen ein grosser Nachteil für mich sein wird. Das ist also nicht nur positiv», fügt der 22-jährige Nachwuchspilot an.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0