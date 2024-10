Gerhard Berger: «Das wird McLaren dann bereuen»

Formel-1-Veteran Gerhard Berger wirft einen Blick auf den WM-Spitzenkampf zwischen Red Bull Racing-Star Max Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris. Der Tiroler erklärt, wer seiner Ansicht nach den Titel erobern wird.

Die Formel-1-Stars melden sich an diesem Wochenende mit dem nächsten Kräftemessen der Königsklasse zurück. Auf dem Circuit of the Americas in Austin werden sie mit dem Sprint am Samstag und dem GP am Sonntag gleich zwei Rennen austragen. Und natürlich steht auch bei der sechstletzten WM-Runde der Spitzenkampf im Mittelpunkt.

Die Frage, ob McLaren-Herausforderer Lando Norris die 52 Punkte aufholen kann, die ihm auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Max Verstappen fehlen, beschäftigt nicht nur die Fans, auch die Experten diskutieren eifrig die Titelchancen der beiden Ausnahmekönner. Im «La Gazzetta dello Sport»-Gespräch findet Gerhard Berger eine klare Antwort.

Der Österreicher sagt zwar: «Max hat ein grossartiges Potenzial und sehr viel Erfahrung, ausserdem konzentriert sich das Red Bull Racing Team ganz auf ihn, deshalb denke ich, dass er am Ende den WM-Titel verteidigen kann.»

Gleichzeitig mahnt Berger aber auch: «Aber Norris hat auch bewiesen, welch exzellenter Fahrer er ist. Auch wenn er unter Druck manchmal etwas fragil wirkt. Allerdings hat er mit dem McLaren das derzeit schnellste Auto im Feld.»

Der 65-Jährige, der in seiner aktiven Karriere zehn GP-Siege errungen hat, ist wie viele andere Experten davon überzeugt, dass das Traditionsteam aus Woking Schützenhilfe für Norris leisten muss. «Es ist Zeit, dass man sich dazu entscheidet, Norris so gut wie möglich zu unterstützen. Bisher haben sie sich auf beide Fahrer fokussiert, weil beide rein rechnerisch noch Chancen auf den Titel haben.»

«Aber das hat letztlich dazu geführt, dass Oscar Piastri seinem Teamkollegen Punkte weggenommen hat. Sollte der Fahrer-Titelkampf letztlich um nur wenige Punkte entschieden werden, dann wird McLaren es bereuen, Entscheidungen wie in Ungarn getroffen zu haben», mahnte Berger daraufhin.

Damit sprach der Tiroler den GP an, in dem Norris durch einen frühen Stopp die Führung von seinem Teamkollegen hatte übernehmen können, worauf er von McLaren angewiesen wurde, die Position zurückzugeben – ein Befehl, dem er zwar widerwillig, aber letztlich doch Folge leistete.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0