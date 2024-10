Toto Wolff über Austin: «Müssen in Bestform sein»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht von der heissen Phase der Saison, für die sein Team in Austin das letzte Update-Paket geschnürt hat. Entsprechend wichtig sei das Rennwochenende in Austin, betont er.

Wie die meisten Formel-1-Rennställe hat auch Mercedes für das Rennen in Austin neue Teile im Gepäck, von denen sich Teamchef Toto Wolff erhofft, dass sie seiner Mannschaft den Anschluss an die Spitze ermöglichen werden. Dem Werksrennstall der Sternmarke fehlen zwölf Punkte auf das Ferrari-Team, das in der Konstrukteurswertung den dritten Platz belegt.

Wolff sagt: «An diesem Wochenende beginnt die heisse Phase bis zum Jahresende. In den nächsten acht Wochen stehen sechs Rennen auf dem Programm, die mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi enden. Obwohl wir nicht mehr um die beiden WM-Titel kämpfen, gibt es noch viel zu erreichen und die Möglichkeit, einige Highlights zu setzen.»

«Wir wollen dieses Jahr so stark wie möglich abschliessen, Schwung für 2025 aufnehmen und Lewis Hamilton auf die bestmögliche Art und Weise verabschieden», erklärt der 52-jährige Wiener, der den siebenfachen Champion nach dem letzten Rennen in diesem Jahr in Richtung Ferrari ziehen lassen muss.

Und Wolff erklärt stolz: «Deshalb haben wir seit Singapur hart daran gearbeitet, unsere Performance zu analysieren und herauszufinden, wie wir uns verbessern können. Wir bringen unser letztes Update-Paket der Saison nach Austin und unser Ziel ist es, die Lücke zur Spitze zu schliessen. Ausserdem werden wir nützliche Informationen sammeln, die uns bei der Ausrichtung unserer Entwicklung für 2025 helfen werden.»

«An diesem Wochenende kehrt das Sprint-Format zurück, und wir müssen in Bestform sein, um das Update-Paket bei seinem Debüt effektiv einzusetzen», weiss der Österreicher. «Der Circuit of the Americas ist eine fantastische Strecke, die uns im vergangenen Jahr allerdings kalt erwischt hat.» Das Team freue sich aber, sich der Herausforderungen der anspruchsvollen Texas-Piste zu stellen, fügt er an.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0