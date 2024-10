Jenson Button über McLaren: «Stallorder ist nötig»

Formel-1-Veteran Jenson Button weiss aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, eine Stallorder befolgen zu müssen. Dennoch ist der Champion von 2009 überzeugt: McLaren muss nun dieses Mittel für Lando Norris einsetzen.

52 Punkte trennen Lando Noris in der Formel-1-Fahrerwertung von Spitzenreiter Max Verstappen, und sechs WM-Runden stehen auf dem Programm. Der junge Brite hat damit eine Chance auf den WM-Titel, und geht es nach seinem Landsmann Jenson Button, ist er im Spitzenkampf auf die Schützenhilfe seines Teams angewiesen.

Der Formel-1-Champion von 2009 sagt im Podcast von «Sky Sports F1»: «Ich finde es super, dass es noch keine Stallorder gegeben hat, denn als Rennfahrer hasst du diese wirklich. Aber wenn du die WM gewinnen willst, musst du ab einem gewissen Punkt einen Fahrer bevorzugen, speziell jetzt, da jeder einzelne WM-Punkt für Lando Norris zählt.»

«Wenn er die Chance hat, in diesem Jahr die Titelkrone zu holen, dann braucht er jeden WM-Zähler. Da geht es auch schon darum, dass Oscar Piastri den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde holen muss, wenn Max Verstappen dabei ist, diesen zu holen», ist sich der GP-Veteran und heutige TV-Experte sicher.

«Es ist eine knifflige Situation, sowohl für die Fahrer, als auch für das Team», räumt Button ein, «aber das muss jetzt passieren.» Der 44-jährige Brite verweist auf die Erfolge der früheren McLaren-Konkurrenten Ferrari und Red Bull Racing: «Das ist auch der Grund, warum Ferrari mit Michael Schumacher so viele Titel geholt hat, und in gewisser Weise auch, warum Sebastian Vettel so viele Titel erobern konnte. Manchmal musst du da einfach durch, du musst einen Fahrer bevorzugen, vor allem in dieser heissen Phase der Saison.»

«Klar, Oscar hat in diesem Jahr einen super Job gemacht», sagt der 15-fache GP-Sieger über Norris’ Teamkollegen Piastri. «Aber Lando hat mehr Punkte auf dem Konto, und zwar eine gute Portion mehr», betont Button. «Wenn das Team also nicht nur in der Konstrukteurswertung triumphieren, sondern auch den Fahrer-Titel holen will, dann ist die Stallorder das, was jetzt passieren muss.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0