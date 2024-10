Ab 2025: Kein WM-Punkt für beste Rennrunde mehr

​Seit 2019 wird in der Königsklasse für die Fahrer der Top-Ten ein zusätzlicher Punkt für die beste Rennrunde gegeben. Das endet mit dem WM-Finale von Abu Dhabi 2024, ab 2025 ist der Extra-Punkt passé.

Der FIA-Weltrat hat getagt, zwei wegweisende Entscheidungen sind getroffen worden: Junge Fahrer werden ab 2025 vermehrt zum Einsatz kommen, und der WM-Punkt für die beste Rennrunde wird gestrichen.

Seit 2019 gibt es diesen Sonderpunkt für Fahrer, die auf den ersten zehn Rängen ins Ziel kommen. Der Punkt wurde eingeführt, um strategische Varianten zu ermuntern und dem Gegner ein Bein zu stellen.

Aber mal ehrlich: Hat der zusätzliche Punkt jetzt wirklich einen grossen Einfluss gehabt? Nein, hat er nicht. In der Regel ging nur ein Fahrer auf Punktejagd, der einen genug grossen Vorsprung hatte, um keinen Rang zu verlieren durch einen Stopp.

Ab 2025 gilt als wieder: Maximal kann ein Fahrer im Grand Prix 25 Punkte erobern.

Gleichzeitig hat der Weltrat des Autosport-Weltverbands verfügt, dass ein Rennstall die beiden Stammfahrer je zwei Mal aussitzen lassen müssen – um im ersten Freitagtraining der Jugend eine Chance zu geben. Vier Einsätze für die Nachwuchspiloten, das ist doppelt so viel wie derzeit im Reglement vorgeschrieben.



Hintergrund: Die FIA will den aufstrebenden Piloten mehr Zeit am GP-Wochenende schenken.





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island