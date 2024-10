Brundle zu Max Verstappen: «Ist das wirklich nötig?»

Stiller Protest: Max Verstappen gab sich in Singapur in den FIA-Pressekonferenzen wortkarg

Max Verstappen kassierte eine Strafe, weil er in der Pressekonferenz ein Fluchwort benutzte. Was er davon hielt, zeigte der Weltmeister auf seine Art und Weise. Martin Brundle mahnt: Das ist eine Energie-Verschwendung.

Dass Max Verstappen kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, die Schwächen eines Rennwagens zu beschreiben, hat der dreifache Champion schon einige Male bewiesen. Auch in Singapur fand er deutliche Worte, als er über seinen GP-Renner sprach. Dabei gebrauchte er auch einen Kraftausdruck, der die Gemüter der Regelhüter offenbar erhitzte.

Denn diese liessen den Red Bull Racing-Star umgehend antraben und brummten ihm dafür das Ableisten von Sozialstunden auf. Das wiederum erzürnte den Titelverteidiger, der sich fortan in den Pressekonferenzen sehr wortkarg gab und stattdessen eigene Medienrunden abhielt, in denen er sehr viel gesprächiger war.

Die meisten von Verstappens Berufskollegen und auch ein Grossteil der Teamchefs und Experten im Fahrerlager schlug sich auf die Seite des WM-Leaders und bezeichneten die Strafe als übertrieben und lächerlich. GP-Veteran Martin Brundle sagte hingegen bei «Skysports.com»: «Ich weiss nicht, warum Max da seine Energie verschwendet.»

«Er ist ein Weltmeister, ein dreifacher Champion, der bald ein vierfacher Weltmeister sein könnte. Was soll das bringen? Er ist ein Vorbild. Er repräsentiert die Formel 1, sein Team, sein Land. Er kann sagen, was er will. Aber grundloses Fluchen in Pressekonferenzen? Ist das wirklich nötig? Was soll das bringen?», fügte der 65-jährige Brite an.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0