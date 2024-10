Max Verstappen: So schätzt er seine WM-Chancen ein

​Seit Ende Juni hat Weltmeister Max Verstappen keinen Grand Prix mehr gewinnen können, seit vier Rennwochenenden holt Lando Norris ständig auf. Der Niederländer sagt, wie er seine Titelchance einschätzt.

Max Verstappen hat in Singapur einen starken zweiten Platz eingefahren, was nur einen Schönheitsfehler hatte: Sein WM-Rivale Lando Norris hat gewonnen und so den Rückstand auf seinen niederländischen Kumpel weiter verringert.

Seit vier Rennen ist Verstappen nicht mehr vor Norris ins Ziel gekommen, Red Bull Racing ist fieberhaft auf der Suche nach dem guten Fahrzeugverhalten aus der ersten Saisonhälfte. Da gewann Max sieben der ersten zehn Rennen, und alles sah nach einer lockeren Titelverteidigung aus.

«Aber dann sind wir in Sachen Fahrzeugentwicklung falsch abgebogen», hat das Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sehr schön formuliert. «Wir müssen das Auto wieder ins beste Funktionsfenster bringen, dann kann Max auch wieder gewinnen.»

Der USA-GP bei Austin ist dabei wegweisend: Red Bull Racing hat Verbesserungen nach Texas gebracht, die müssen sich hier und bei den kommenden Rennen bewähren, um McLaren-Fahrer Lando Norris in Schach zu halten.



Der 61-fache GP-Sieger Verstappen (seit Ende Juni in Spanien ohne Grand-Prix-Erfolg) sagt in Texas: «Wir haben kaum Zeit, den Verbesserungen auf den Grund zu gehen. Im Simulator habe ich sie nicht ausprobiert. Schwer zu sagen, wie sich das auf der Rennstrecke anfühlen wird.»



«In nur 60 Minuten des einzigen freien Trainings das Beste aus den Updates zu holen, das ist knifflig. Da musst du dich auf die Arbeit der Techniker und die Daten verlassen können. Ich kann nicht mehr als den Ingenieuren sagen, was der Wagen macht, und dann mit ihnen die bestmögliche Abstimmung erarbeiten.»



«Ich verkopfe das alles nicht, weil ich mich nicht mit Gedanken belasten will, was die erfolgreiche Titelverteidigung angeht oder den Titelverlust. Wenn die Verbesserungen einschlagen, dann bin ich guten Mutes. Wenn sie nicht so viel bringen wie erhofft, dann wird es für uns ziemlich schwierig.»



Hand aufs Herz: Wie gross schätzt Max derzeit seine Chancen ein, zum vierten Mal Weltmeister zu werden?



Verstappen: «Für mich ist das 50:50 – entweder ich schaffe es oder eben nicht. Wenn ich es erneut schaffe, dann freut es mich, wenn es nicht klappt, dann wird sich mein Leben nicht ändern. Das Leben besteht halt nicht immer aus Siegen und Weltmeistertiteln. In sechs Grands Prix und drei Sprints kann sehr viel gut und sehr viel schiefgehen. Ich weiss nur eines mit Sicherheit – es gibt keine Garantie, weder in die eine noch in die andere Richtung.»



Bange Frage der Verstappen-Fans: Kann das Update für Austin reichen, um den Vorsprung auf McLaren über die Titel-Ziellinie zu tragen? Max realistisch: «Wenn ich mir unseren Speed von Singapur und jenen von McLaren ansehe, dann sicher nicht. Doch Singapur war für uns immer eine schwierige Bahn. Aber jede Strecke ist anders. Wir haben schon das ganze Jahr gewisse Grenzen mit diesem Rennwagen, daran arbeiten wir. Ein Teil lässt sich nicht schnell ändern, ein anderer Teil gar nicht. Gleichzeitig erwarte ich bestimmt nicht, dass wir hier in Austin mir nichts, dir nichts dominieren werden.»



Würde Max sagen, dass Austin ein entscheidendes Rennen ist im letzten Viertel der Saison? Verstappen: «Von jetzt an ist jedes Rennen entscheidend.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0