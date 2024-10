USA-GP Austin im TV: Warnung für die Fahrer

​Nach einer Hitzeperiode in Texas (mit bis zu 40 Grad) sind die Temperaturen fürs GP-Wochenende etwas weniger hoch. Aber die GP-Piloten sind gewarnt – der Wind wird ein grosses Thema sein.

Noch vor wenigen Tagen schwitzten die Texaner bei Werten um die 40 Grad. Diese Hitzewelle ist verflacht, das Wetter fürs kommende GP-Wochenende wird warm (bis zu 30 Grad), es soll trocken bleiben.

Was die Fahrer fürchten müssen, sind die berüchtigten Windböen, die auf dem Circuit of the Americas schon manchen Piloten in arge Bedrängnis gebracht haben. Meteorologen sagen vor allem für die Sprint-Quali vom 18. Oktober starke Böen vorher.

Ein Windstoss alleine kann alles kosten: Ausgerechnet im brandheissen Titelduell 2015 mit Lewis Hamilton wurde Nico in Austin von einer Bö ausgehebelt und musste den Briten durchschlüpfen lassen – dritter WM-Titel für Hamilton.

Generell sind einige Strecken berüchtigt für Wind, der teilweise in Böen kommt und schnell die Richtung wechseln kann. Bahrain ist so eine Strecke, Silverstone ebenfalls, dazu Baku und eben auch Austin.



Dazu ein wenig Grundwissen. Ein Formel-1-Renner bewegt sich um verschiedene Achsen: In der Querachse sprechen wir vom Nickwinkel (pitch angle), wenn der Wagen also beispielsweise beim Bremsen vorne einnickt. Dazu haben wir den Rollwinkel (roll angle), die Drehbewegung um die Längsachse, der spielt bei der Kurvenfahrt eine Rolle (Stichwort Seitenneigung). Und schliesslich haben wir den Gierwinkel (yaw angle), der für Bewegungen um die Hochachse steht.



Der frühere Technikchef Gary Anderson sagt: «Bei den extrem empfindlichen Frontflügeln der Formel 1 gilt – je näher am Boden, desto mehr Abtrieb kann aufgebaut werden. Allerdings wird der Abtrieb dann auch anfälliger auf Nickbewegungen des Fahrzeugs, also wenn sich beim Verzögern und Beschleunigen der Abstand zwischen Flügel und Boden verändert.»



Konstanter Abtrieb ist nur dann möglich, wenn sich der Wagen so wenig als möglich bewegt. Wind ist dabei ein natürlicher Feind. Wind macht einen sehr grossen Unterschied, weil die Autos auch auf Veränderungen des Gierwinkels sehr sensibel reagieren. Wind kann die Strömung um den Wagen so beeinflussen, dass der übliche Fluss unterbrochen wird und Abtrieb nachlässt oder gar abreisst.



Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat das so erklärt: «Du verlierst in den Kurven teilweise komplett den Grip, weil die Aerodynamik durcheinandergebracht wird. Es ist auch jede Kurve anders. In einigen Kurven kann ich bei Gegenwind auf einmal um 20 Meter später bremsen und habe Mega-Abtrieb, am Ausgang kommt der Wind von hinten, da geht nix mehr, weil der Wagen nur noch herumrutscht. Das ist alles wirklich knifflig.»



Die Fahrer haben mit unterschiedlicher Intensität von Wind zu kämpfen, gegen die keiner gefeit ist. Veränderungen der Windrichtung sind so wichtig, dass die Piloten vor einem Training oder Rennen oft von ihren Renningenieuren darauf hingewiesen werden, in welchen Passagen der Wind aus welcher Richtung bläst.



SPEEDWEEK.com hat für Sie die Übersicht zusammengestellt, wo sie den Grossen Preis der USA am Wochenende bei ServusTV, Sky, SRF und im ORF schauen können.





US-GP in Austin im TV

Freitag, 18. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Jost Capito)

10.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

11.15 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

11.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Jost Capito)

13.30 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.45 Sky Sport F1 – Sprint 2024 in Miami

14.45 Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

15.55 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Training

19.30 Erstes Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Wiederholung Erstes Training

22.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Singapur

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Singapur

23.15 ServusTV – Vorberichte Sprint Qualifying

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 Sprint Qualifying



Samstag, 19. Oktober

00.15 ServusTV – Analyse Sprint Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Training

12.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Singapur

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

18.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

20.00 Sprint

21.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

23.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

23.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

23.30 SRFzwei – Wiederholung Sprint

23.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

00.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

00.00 Qualifying



Sonntag, 20. Oktober

01.00 ServusTV – Analyse Qualifying

01.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Rennen Singapur

08.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

10.10 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

11.20 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton - The Lie Detector Test

12.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.10 ServusTV – Vorberichte Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis der USA (56 Runden)

22.40 ServusTV – Analyse Rennen

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.55 ORF1 – Wiederholung Rennen





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0