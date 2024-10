Verstappen-Jäger Lando Norris: Das ist seine Schwäche

​McLaren-Fahrer Lando Norris rückt WM-Leader Max Verstappen immer näher. Kann er den Niederländer abfangen? GP-Sieger René Arnoux glaubt daran – unter einer Voraussetzung.

Lando Norris zeigt 2024 eine bärenstarke Saison: Elf Podestplatzierungen, gleich viele wie WM-Leader Max Verstappen, Siege in Miami, Zandvoort und zuletzt in Singapur. Der Brite ist in den vergangenen vier Rennen jedes Mal vor seinem niederländischen Kumpel ins Ziel gekommen, der Rückstand beträgt noch 52 Punkte – mit sechs Grands Prix und drei Sprints zu fahren.

Norris gibt sich angriffslustig: «Prima, dass in Texas nach dem Sprint-Format gefahren wird, denn dann kann ich mehr Punkte erobern. Sprints bieten Möglichkeiten, die will ich packen.»

Aber 52 Punkte, das ist gegen den gegenwärtig besten Formel-1-Fahrer Max Verstappen schon ein ordentlicher Haufen.

Der frühere Ferrari-Werksfahrer René Arnoux sagt in der Gazzetta dello Sport: «Theoretisch ist der Rückstand sehr gross, das ist wahr, aber wenn wir uns betrachten, wie stark McLaren derzeit auftritt, dann ist die Chance von Norris realistisch.»

«Doch wenn Norris das schaffen will», schränkt der siebenfache GP-Sieger Arnoux ein, «dann muss er seine grosse Schwäche ausmerzen – er muss regelmässig makellos starten. Es bringt nichts, die Nase in der Quali vorn zu haben, und dann beim Start immer wieder Ränge zu verlieren.»



Gemäss des Franzosen Arnoux braucht Norris zudem die uneingeschränkte Unterstützung von McLaren: «Wenn Oscar Piastri nur für sich selber schaut, dann wird es schwierig für Norris.»



Lando sagt in Texas: «Wir haben einen guten Lauf, so soll es hier weitergehen. Ich hatte die Möglichkeit, nach dem Sieg von Singapur einmal tief durchzuatmen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Aber ich habe auch an Austin und den weiteren Läufen gearbeitet. Vor einem Jahr hatte ich hier ein gutes Wochenende, also gehe ich davon aus, dass wir auch 2024 konkurrenzfähig sein werden – so wie auf fast jeder Strecke in diesem Jahr.»



«Seit Wochen fragen mich die Leute, ob ein bestimmtes Rennen etwas bedeutet für den WM-Kampf mit Max. Aber die Wahrheit ist: Wir müssen uns auf die eigene Leistung konzentrieren und nicht zu sehr auf den Gegner achten. Alles weitere ergibt sich von selber.»





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0