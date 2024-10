Formel-1-Stars vereint gegen Fluch-Strafen

In Singapur wurde Max Verstappen zum Ableisten von Sozialstunden verdonnert, weil er einen Kraftausdruck benutzte, um seinen Dienstwagen zu beschreiben. Die Formel-1-Fahrer wehren sich gegen dieses Vorgehen der FIA.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem äusserte sich vor dem Rennwochenende in Singapur gegen das Fluchen der Formel-1-Stars. Der 62-Jährige aus Dubai erklärte in einem Interview, dass die Fahrer ja keine Rapper seien und dass man den Gebrauch von Kraftausdrücken einschränken sollte.

In Singapur verwendete Champion Max Verstappen dann ein Fluchwort, um seinen Dienstwagen zu beschreiben, und bekam umgehend die Quittung dafür: Die Rennkommissare brummten dem Red Bull Racing-Star zur Strafe Sozialdienst auf. Das ärgerte den Niederländer so sehr, dass er sich fortan in den FIA-Presserunden sehr wortkarg gab – und dafür eigene Medienrunden abhielt, in denen er sehr viel gesprächiger auftrat.

Die Gegner von Verstappen kritisierten mehrheitlich das Vorgehen der FIA. Und deshalb wollen die GP-Stars nun handeln, wie George Russell im Fahrerlager von Austin bestätigt hat. Der Mercedes-Pilot, der als einer der Direktoren der Grand Prix Driver’s Association (kurz GPDA) tätig ist, erklärte: «Es scheint schon etwas verrückt, dass es dazu kommen musste.»

«Wir haben noch nicht mit der FIA darüber gesprochen, aber wir hoffen, dass wir das nächste Woche in Mexiko-Stadt nachholen können. Wir stehen alle auf der gleichen Seite. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich etwas veröffentlichen, das als vereinte Stimme der Fahrer zu diesem Thema angesehen werden kann», verriet der 26-jährige Brite.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0