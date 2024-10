Carlos Sainz: «Extra-Punkt für Pole macht mehr Sinn»

Der Motorsport-Weltrat der FIA hat entschieden – im nächsten Jahr gibt es keinen Extra-Punkt mehr für die schnellste Rennrunde. Ferrari-Star Carlos Sainz findet: Das ist die richtige Entscheidung.

Seit 2019 hatten die Top-10-Piloten in den Grands Prix die Gelegenheit, ihr Punkte-Konto aufzupolstern, indem sie sich den Extra-Zähler für die schnellste Rennrunde sicherten. Das wird ab 2025 nicht mehr möglich sein, denn in der jüngsten Sitzung des Motorsport-Weltrats der FIA wurde beschlossen, die entsprechende Regelung anzupassen.

Ferrari-Star Carlos Sainz sagt dazu: «Ich war immer der Meinung, dass dieser Punkt im Punktesystem der Formel 1 nicht notwendig ist, vor allem wegen der Art und Weise, wie er erzielt wird. Im Moment geht dieser Punkt an denjenigen, der eine Runde vor Ende des Rennens einen Boxenstopp einlegen kann, ohne die Position zu verlieren.»

«Es geht also nicht darum, wer der Schnellste im Rennen ist und dafür einen Punkt verdient hat. Es ist ein Punkt, der an denjenigen geht, der durch Zufall oder Glück oder durch die Rennsituation zu einem bestimmten Zeitpunkt des Rennens einen Boxenstopp mehr einlegen kann. Das ist nicht immer der Fall, aber in den meisten Fällen», fährt der Spanier fort.

Einen Extra-Punkt für die Pole erachtet Sainz als sinnvoller – allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Er erklärt: «Die Pole ist etwas, das zumindest in der Formel 1 einen hohen Stellenwert besitzt. Das Qualifying ist etwas, auf das die Medien viel Wert legen. Und als Fahrer ist es natürlich schön, im Qualifying der Schnellste zu sein, weil es zeigt, dass man vielleicht die sauberste Runde gefahren und vielleicht mehr Risiken eingegangen ist.»

«Man hat alles riskiert, um auf die Pole zu fahren. Und in einem hart umkämpften Feld macht ein Punkt als Belohnung dafür auch Sinn. In einem Feld, in dem nur ein Auto alle Pole-Positions holt, macht das weniger Sinn. Aber im Idealfall, wenn das Feld eng beieinander liegt und ein Fahrer im Qualifying alles gibt und die Pole-Position holt, könnte das mehr Sinn machen als ein Punkt für die schnellste Rennrunde», ist sich der 30-Jährige sicher.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0