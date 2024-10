Oscar Piastri: «Die Runde war grösstenteils gut»

Für McLaren-Nachwuchshoffnung Oscar Piastri dauerte das Sprint-Qualifying in Austin nicht lange. Der 23-jährige Australier schied bereits nach dem ersten Abschnitt aus. Danach übte er sich in Selbstkritik.

Oscar Piastri hatte im Kampf um die Sprint-Startplätze in Austin kein Glück. Der Australier schied schon nach dem SQ1 aus, weil er bei seinem entscheidenden Versuch die Streckengrenzen überschritt. Was möglich gewesen wäre, bewies sein McLaren-Teamkollege Lando Norris, der es bis ins SQ3 schaffte und dort die viertschnellste Rundenzeit aufstellte.

Der junge Australier, der sich mit dem 16. Platz begnügen musste, seufzte nach seinem überraschend frühen Aus: «Es ist wirklich schade, dass ich so früh im Sprint-Qualifying ausgeschieden bin. Die Runde war grösstenteils gut, aber ich habe im letzten Sektor ein paar Fehler gemacht und in der vorletzten Kurve war ich etwas zu schnell, deshalb bin ich neben die Piste geraten.»

«Das Gute an den Sprint-Wochenenden ist, dass ich eine weitere Chance habe, unser wahres Tempo zu zeigen», tröstete sich der 23-Jährige, der aktuell den vierten WM-Rang belegt. Und über seinen Dienstwagen sagte er: «Das Auto fühlte sich ganz okay an, vielleicht nicht so gut wie in den jüngsten Rennen, aber ich denke nicht, dass es daran liegt, dass wir schwach sind, sondern daran, dass sich die Anderen wohl verbessert haben.»

Im Mini-Rennen rechnet er nicht mit Punkten: «Es wird schwierig, von diesem Startplatz aus in die Punkte vorzufahren», weiss Piastri. «Aber wir werden natürlich unser Bestes geben und versuchen, ein paar WM-Zähler für das Team zu erobern», versprach er daraufhin.

