Carlos Sainz (Ferrari/2.): «Max & Lando? War ja klar»

​Platz 2 für den Ferrari-Piloten Carlos Sainz beim Grand Prix der USA ausserhalb von Austin (Texas). Dem 30-jährigen Spanier steht nur sein Stallgefährte Charles Leclerc vor der Sonne.

Rennfahrer hassen zweite Plätze, vor allem dann, wenn sie wittern, dass an diesem Tag mehr drin gewesen wäre. Für Carlos Sainz ist die Lage so: Starkes Rennen gezeigt, guter Speed, wie im Sprint, aber beim Getümmel nach dem Start nicht vom Glück begünstigt, zudem makelloses Rennen des Monegassen, daher eben kein Sieg für Sainz, sondern – in Anführungszeichen – nur der zweite Rang hinter, es ist der 24. Podestplatz des Madrilenen in der Formel 1 (gleich viele wie John Surtees, Alan Jones und Lando Norris).

Sainz hat Ferrari den 87. Doppelsieg beschert, den zweiten in diesem Jahr nach Australien (da lautete die Reihenfolge Sainz vor Leclerc).

Carlos Sainz erzählt über sein Rennen auf dem Circuit of the Americas (COTA): «Gratulation ans ganze Team und an Charles. Das ist ein idealer Einstieg in die drei Rennen von Texas, Mexiko und Brasilien, und das soll den Ton angeben für unsere Ansage in Sachen Konstrukteurs-Pokal. Wir haben diesen Titel noch nicht abgeschrieben!»

«Ich wusste, dass der Start weitgehend vorgeben würde, wie sich dieser Grand Prix entwickeln würde. Ich rechnete auch damit, dass Lando und Max in der ersten Kurve alles geben werden – leider war ich im ganzen Scharmützel der Leidtragende und zog den Kürzesten!»



«Danach war mein Speed gut, umso mehr wurmt es mich, dass ich kurz nach dem Start nicht in einer besseren Ausgangslage war.»



«In Sachen Reifen-Management ist alles perfekt gelaufen, das ist 2024 wirklich eine unserer Stärken. Was mich sehr freut, denn noch vor einem Jahr war das unsere grosse Schwäche. Damals waren wir in der Quali sehr schnell, fielen dann aber in den Grands Prix zurück.»



«In dieser Saison haben wir oft nicht die letzte Schärfe für die Pole, doch im Rennen können wir Tempo machen.»



«Was mich angeht, so kann ich den Rennsport in vollen Zügen geniessen. Vor einem Jahr war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, meine Positionen zu verteidigen, in diesem Jahr kann ich angreifen. Das macht Laune und gewaltig Lust auf mehr. Ich kann die kommenden Rennen kaum erwarten.»





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0