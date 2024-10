Max Verstappen (3.): «Das kann Norris nicht machen!»

​Max Verstappen fährt beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) zum dritten Rang hinter dem Ferrari-Duo, aber, ganz wichtig, vor seinem WM-Rivalen Lando Norris (McLaren).

Der 110. Podestplatz für Formel-1-Champion Max Verstappen ist einer der wichtigsten in seiner Karriere: Nach knallhartem Duell konnte er dem Engländer (nach zwei Punkten im USA-Sprint) im Grand Prix drei Punkte aufbraten – der Negativtrend mit Punktverlusten an den vier GP-Wochenenden vor Texas ist gebrochen!

Möglich geworden ist das einerseits durch Verbesserungen an Red Bull Racing RB20-Renner, weiter durch das unerbittliche Kampfverhalten von Max, ferner durch die Ungeduld von Norris.

Lando hatte zum Schluss des spannenden USA-GP das klar schnellere Auto, aber ihm fehlte die eiskalte Abgeklärtheit, um mit einem chirurgisch präzisen Manöver vorbeizugehen.

Stattdessen quetschte sich Norris, leicht verzweifelt wirkend und nach mehreren vergeblichen Versuchen, abseits der Rennstrecke vorbei (und monierte natürlich sofort, er sei von Max abgedrängt worden), aber die Rennkommissare waren anderer Ansicht: Fünfsekunden-Strafe, damit vor Verstappen im Ziel, aber hinter ihm klassiert, und nur weil McLaren umsichtig genug war, den darauf folgenden Piastri zu bremsen, wurde das zum vierten Rang für Norris und nicht zu fünften.



Nach dem zwölften Podestplatz in dieser Saison und mit dem neuen WM-Vorsprung von 57 Punkten sagt Max: «Das war verflixt hart, ich habe gegen Norris alles gegeben.»



Verstappen mit feiner Ironie: «Ganz ehrlich finde ich es ein wenig merkwürdig, dass man neuerdings abseits der Rennstrecke überholen darf.»



Dann, wieder ernst: «Es war ein schwieriges Rennen für mich, ich hatte vor allem mit den harten Reifen nicht das Tempo, um angreifen zu können – anders als im Sprint. Der Wagen lag auf der Bremse nicht gut und schob über die Vorderachse. Ich konnte nie nach Herzenslust in die Kurven hineinbremsen, das schadete meinem Speed.»



«Es war wirklich ganz schwierig, Lando hinter mir zu halten. Vor diesem Hintergrund am Ende auf dem Siegerpodest zu stehen, das ist ein fabelhaftes Ergebnis.»



Zum Vorwurf seines Kumpels Lando Norris, er, Max sei ja auch neben der Bahn gewesen und habe ihn, Lando, ohnehin neben die Strecke gequetscht, meint Verstappen: «Nun, vielleicht ist es da besser, wenn ich meine Meinung für mich behalte. Ich finde, was solche Situationen angeht, sollen sich die Rennkommissare dazu äussern, und das haben sie ja auch. Ich weiss schon, was ich darüber denke, aber das muss ich ja nicht unbedingt allen erzählen.»



«Ich wusste sofort, dass Lando für das Überholen neben der Bahn eine Strafe erhalten würde, ich versuchte daher, die Ruhe zu bewahren und mich nicht von ihm abhängen zu lassen. Dieser Plan ist aufgegangen.»



Norris büsste die beste Position der Pole-Position schon in der ersten Kurve ein, er liess seinen McLaren nach links innen tragen, aber Max war eben noch weiter innen und kam mit viel Schwung. Ex-GP-Fahrer Martin Brundle rügt: «Da war Lando nicht aggressiv genug.»



Beide trudelten dann am Kurvenausgang weit nach rechts aussen, Charles Leclerc ging in Führung, und Carlos Sainz reihte sich hinter Max als Dritter ein.



Verstappen zu den Momenten nach dem Start: «Ich sah eine Lücke und stach herein, zum Glück ist die Bahn dort sehr breit, da kannst du mit den Linien spielen. Ich war am Start Zweiter, ich war nach Kurve 1 Zweiter, das war okay, aber Leclerc war schneller als sich.»



«Das war nicht unser bestes Rennen, gemessen am Sprint. Ich hatte keine gute Fahrzeugbalance und keinen Grip, mir war früh klar, dass ich dieses Rennen nicht gewinnen kann. Wir werden uns ansehen müssen, wieso es im Grand Prix nicht so gut gelaufen ist wie im Sprint.»



«Dann ging es darum, den Platz gegen Lando zu verteidigen und am meisten Punkte wie möglich zu holen. Ich konnte sehen, dass Norris mehr Tempo hatte, aber das ist eine gute Bahn, um seine Haut teuer zu verkaufen.»



Und was ist nun mit dem Vorwurf, Max habe Lando neben die Bahn gedrängt? Verstappen kühl: «In der letzten Zeit wird bei denen sehr viel gejammert, es liegt auf der Hand, dass ich diese Situation anders sehe.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0