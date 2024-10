Stella (McLaren) tobt: «Norris-Strafe unangemessen»

​Andrea Stella ist in der Regel die Ruhe selber, eher unaufgeregt für einen Italiener. Aber nach der Strafversetzung von Lando Norris im USA-GP ist der McLaren-Teamchef fuchsteufelswild und kritisiert die FIA.

Lando Norris erhielt im spannenden Grand Prix der USA eine Fünfsekunden-Strafe – wegen eines Überholmanövers gegen seinen WM-Rivalen Max Verstappen, neben der Bahn.

Damit Norris nur Vierter, hinter Verstappen, nicht vor dem Niederländer wie erhofft, Max hat seinen Vorsprung auf 57 Punkte ausgebaut. Und das alles bringt McLaren-Teamchef Andrea Stella so richtig auf die Palme.

Stella im Anschluss ans Rennen auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas): «Ich behaupte – hier haben die Rennkommissare in eine wunderbares Stück Rennsport eingegriffen, und diese Strafe ist unangemessen! Sie ist deshalb unangebracht, weil beide Autos neben der Bahn waren, also wo soll da ein Vorteil für Lando gewesen sein?»

Pardon, der Vorteil lag darin, dass Lando an Max vorbeiging. Wäre es nicht gescheiter gewesen, Verstappen passieren zu lassen und einen neuen Anlauf zu nehmen?



Stella bleibt bei seiner Ansicht: «Nein, denn beide Autos waren neben der Bahn, also war aus unserer Sicht das Manöver korrekt.»



«Das alles ist jammerschade, denn das hat uns einen Podestplatz gekostet. Es hat uns wichtige Punkte gekostet, nachdem wir Geduld gezeigt hatten und in der ersten Kurve zur Seite gedrängt wurden. Aber das haben wir geschluckt.»



Der Italiener spielt da auf die Attacke von Verstappen gleich nach dem Start gegen Norris an, als Lando links zu viel Raum liess.



Stella: «Wir haben bei der FIA unseren Standpunkt sehr klar gemacht. Doch gegen solche Urteile kann nicht Berufung eingelegt werden. Für uns ist dieses Kapitel geschlossen, und wir blicken nach vorne.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0