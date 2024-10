Lando Norris (4.) zu Verstappen: «Was soll ich tun?»

​Der Engländer Lando Norris muss einen Rückschlag einstecken in den USA: Hinter Max Verstappen im Sprint, hinter Max Verstappen im Grand Prix, wegen einer Strafe. Und mit der ist der Brite gar nicht einverstanden.

War das die Wende in dieser Weltmeisterschaft? Bis inklusive seiner grandiosen Siegesfahrt von Pole in Singapur hatte Lando Norris bei den vier GP-Wochenenden vor Austin (Texas) am Vorsprung von Max Verstappen geknabbert, nun aber hat der Niederländer zurückgeschlagen – Max hat den Sprint in Texas gewonnen, Norris wurde Dritter, zwei Punkte verloren, im GP gab es eine Strafe für Lando, damit wieder hinter Max, drei Punkte verloren.

Nach dem Start wieder mal nicht in Führung, später die Chance verpasst, Verstappen mit einem makellosen Manöver zu schnappen – sind das nicht verpasste Gelegenheiten?

«Schwer zu sagen. Die Rennkommissare brauchten ein paar Runden, um sich zu entscheiden. Sie taten sich offenbar schwer, sonst wäre da ein Urteil früher gekommen.»

«Ich habe alles versucht. Und Fakt ist – Max ist auch von der Strecke abgekommen. Wenn er von der Strecke abgekommt, dann ist er eindeutig zu hart gefahren und hat sich dadurch ebenfalls einen Vorteil verschafft. Aber ich mache die Regeln nicht.»



Auf die Frage, ob er nicht mehr hätte tun müssen, meint Norris: «Möglicherweise schon. Ich muss es mir das nochmals in Ruhe ansehen. Ich war ziemlich knapp. Offensichtlich hat Max eine enge Lücke gefunden und sie genutzt.»



«Er hatte offensichtlich viel riskiert, wozu er auch das Recht hat, aber er kam wieder einmal komplett von der Strecke ab. Auch er hat schon auf diese Weise überholt, also was soll ich tun? Ich will mich nicht beschweren.»



«Max ist gut gefahren, er hat sich gut verteidigt, wir hatten ein spannendes Rennen, aber die Regeln sind die Regeln.»



«Wir waren langsamer als Ferrari und teilweise als Max. Wir sind hier ungefähr dort gelandet, wo wir es erwartet hatten. Ich hätte mir den dritten Platz gewünscht, und ich denke, den hätten wir auch verdient.»



«Wir hatten im Vergleich zu den Ferrari nicht das notwendige Tempo. Selbst wenn ich als Erster aus Kurve 1 gekommen wäre, wäre ich wohl immer noch Dritter geworden.»

"Aber so ist das Leben. Es war von Anfang an ein schwieriges Wochenende. Wir haben im Laufe der Zeit Fortschritte gemacht, aber wir müssen im Vergleich zu Ferrari eine Schippe nachlegen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0