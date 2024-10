Strafe für Norris gegen Verstappen: Urteil der FIA

​Während sich die Tifosi über den Ferrari-Doppelsieg in den USA mit Charles Leclerc vor Carlos Sainz freuen, ärgern sich die Fans von Lando Norris über dessen Strafe. Die FIA begründet ihr Urteil.

Die stärksten zwei Eindrücke des packenden Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas: Ferrari hat einen fabelhaften Doppelsieg herausgefahren, und die Kabbelei zwischen WM-Leader Max Verstappen und Lando Norris geht weiter.

Erstmals nach langer Zeit hat Verstappen seinen Vorsprung im Zwischenklassement wieder ausbauen können, dies auch durch eine vieldiskutierte Strafe der FIA kurz vor Schluss des Rennens bei Austin (Texas).

Nach verschiedenen Versuchen quetschte sich Norris endlich am drittplatzierten Verstappen vorbei, allerdings befand sich der McLaren-Fahrer dabei neben der Strecke – was eine Fünfsekundenstrafe setzte.



Norris damit als Dritter im Ziel, aber postwendend strafversetzt, also Platz 4 hinter Verstappen.



Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Derek Warwick (Grossbritannien), Dennis Dean (USA) und Loic Bacquelaine (Belgien) begründen ihr Urteil wie folgt.



«Auto Nummer 4 (Norris) hat Auto Nummer 1 (Verstappen) aussen überholt, war aber im Scheitelpunkt der Kurve nicht auf gleicher Höhe. Gemäss Richtlinien für das Pistenverhalten hat damit Auto Nummer 4 das Recht auf die Kurve verwirkt.»



«In der Folge verliess Auto Nummer 4 rechts die Strecke und kam vor Auto Nummer 1 auf die Bahn zurück, damit ist für uns der Tatbestand eines unerlaubten Vorteils durch Abkürzen erfüllt.»



«In den Richtlinien wird für ein solches Vergehen eine Zehnsekunden-Strafe vorgegeben. Wir haben uns für eine mildere Strafe entschieden, weil sich der Fahrer von Auto Nummer 4 für die Aussenbahn entschieden hatte, dort aber keinen Raum mehr fand, weil Auto Nummer 1 ebenfalls neben die Bahn geraten war.»



Was die Rennpolizei nicht sagt: Norris hätte auf das Überholen in jener Situation verzichten können, um einen neuen Anlauf zu nehmen.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0