Christian Klien, ServusTV: «Ich versteh Norris nicht»

​Lando Norris hat in Texas fünf WM-Punkte verloren auf Max Verstappen, erstmals nach vier Rennen des Boden-Gutmachens. Der Brite spricht vom Verlust des Schwungs. ServusTV-Experte Christian Klien kritisiert.

Vor dem USA-GP schien alles für Lando Norris zu sprechen: Gekrönt vom Sieg aus der Pole-Position in Singapur, mit einer dominanten Leistung, war der Engländer nach Texas geflogen. Aber dort schlug Max Verstappen zurück: Der Niederländer gewann den Sprint und errang im Rennen, nach hartem Duell mit Norris und Strafversetzung für den Briten, weitere Punkte hinzu – der dreifache Weltmeister hat auf dem Weg zum vierten Titel seinen Vorsprung ausgebaut, von 52 Punkten vor dem USA-GP auf nun 57 Zähler.

Lando Norris hadert mit seinem Austin-Wochenende: «Natürlich schadet das meinen Titelchancen, das ist ein Schwung-Killer. Aber selbst wenn ich als Leader aus Kurve 1 gekommen wäre, hätte ich dieses Rennen ohnehin nicht gewonnen, dazu war Ferrari zu stark.»

Zu wenig entschlossen kurz nach dem Start, zu wenig clever im Duell mit Verstappen kurz vor Schluss – Norris muss sich Einiges an Kritik anhören. Auch der frühere Red Bull Racing-Fahrer Christian Klien (41), heute GP-Experte bei unseren Kollegen von ServusTV, kann nicht ganz verstehen, wie McLaren-Fahrer Norris in Texas vorgegangen ist.



Der Vorarlberger sagt: «Nach dem USA-GP wird das für Norris sehr, sehr schwierig. Also müsste er nun volle Attacke machen. Wenn ich in Lando Norris’ Situation wäre, so würde ich mit allem reinhauen, was ich habe – entweder es geht sich aus oder eben nicht.»



«Ich verstehe Norris nicht ganz. Er hat doch nichts zu verlieren. Gewiss, der Punkteabstand zu Verstappen ist gross. Wenn er den Titel dennoch gewinnt, ist er der grosse Held. Aber niemand wird ihm einen Vorwurf machen, wenn er den Titel gegen den besten Fahrer der Gegenwart nicht holt.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0