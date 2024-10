Christian Horner: «Das liegt alles an Niki Lauda»

​Knallhartes Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Texas, der Engländer zog den Kürzeren. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Was hier passiert ist, geht alles zurück auf Niki Lauda.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist der Ansicht, dass es ein klarer Fall von Schwarz oder Weiss war, Lando Norris in Austin eine Strafe zu geben.

Zur Erinnerung: Unerbittliches Duell zwischen dem WM-Leader und seinem englischen Kumpel, dabei gerieten beide kurz vor Schluss des USA-GP neben die Bahn, Norris ging abseits der Strecke aussen an Verstappen vorbei, dafür setzte es von den Briten eine Fünfsekundenstrafe.

Christian Horner holt aus: «Zunächst mal war das Rennen zwischen den beiden absolut mitreissend. Doch alle Fahrer kennen die Regeln. Sie besprechen solche Fragen und das Verhalten in bestimmten Kurven regelmässig in den Besprechungen mit dem F1-Rennleiter und den Rennkommissaren.»

«Der Überholvorgang von Norris fand ausserhalb der Strecke statt, so einfach ist das. Wir haben das selber auch erlebt hier, vor einigen Jahren als Max gegen Kimi Räikkönen kämpfte und ebenfalls fürs Überholen neben der Bahn bestraft wurde. Für uns war es also glasklar, dass der Überholvorgang abseits der Strecke stattfand. Er hätte die Position zurückgeben müssen. Aber das hat er nicht getan. Deshalb gab es eine Strafe. Für mich ist das ein Schwarz-Weiss-Szenario.»



McLaren und Norris argumentieren, man hätte die Situation in aller Ruhe nach dem Rennen anschauen und dann mit mehr Informationen ein Urteil fällen müssen. Horner: «Wieso? Die Situation war doch offensichtlich. Nein, die Rennkommissare haben heute schnell und anständig gehandelt.»



Horner sagt, dass er überrascht war, wie Norris den Platz nicht zurückgegeben hat – da der Brite den Speed hatte, Verstappen zu einem späteren Zeitpunkt zu überholen. «Lando hatte das schnellere Auto, und seine Reifen waren in einem besseren Zustand. Wenn er den Platz sofort zurückgegeben hätte, hätte er wahrscheinlich genug Tempo und Zeit gehabt, um es erneut zu versuchen.»



Und was ist mit Kurve 1? Da monieren McLaren und Norris, Max sei in einer Art und Weise an die Innenseite von Lando gestochen, dass er, Verstappen, die Kurve gar nicht mehr hätte schaffen können.



Christian Horner: «Auch darüber haben wir viele, viele Male diskutiert. Die Einschätzung der Rennkommissare für solche Situationen kurz nach dem Start geht zurück auf Niki Laudas leidenschaftlichen Appell an den damaligen Rennchef Charlie Whiting – lasst sie kämpfen!»



«Aus diesem Grund sind die Rennkommissare heute für Duelle in der ersten Runde etwas nachgiebiger als für Situationen später im Grand Prix. Was in Texas passierte, ist ein prima Beispiel dafür. Und das wissen alle.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0