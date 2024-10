Ferrari-Sieg USA-GP Leclerc/Sainz: Der Mann dahinter

​Ferrari hat beim Grossen Preis der USA einen fabelhaften Doppelsieg errungen, Charles Leclerc vor Carlos Sainz. Der Spanier Sainz rückt einen Mann in den Vordergrund, der weitgehend unbekannt ist.

87. Formel-1-Doppelsieg für Ferrari beim Traditions-GP der USA, der zweite in dieser Saison für die stolze Scuderia, nach Australien. In Melbourne gewann Carlos Sainz vor Charles Leclerc, in Texas nun Leclerc vor Sainz.

Carlos Sainz hat nach dem Rennen einen Mann aus der Rennmannschaft besonders gelobt – den Strategen Ravin Jain, der mit dem Ferrari-Duo aufs Austin-Siegerpodest durfte. Sainz sagt: «Ravin und seiner Strategiemannschaft gebührt ganz viel Applaus für die Art und Weise, wie sie unser Vorgehen in den Rennen optimiert haben.»

«Hinter den Kulissen haben wir hart daran gearbeitet, cleverer vorzugehen, denn in den Jahren zuvor haben wir nicht immer strategisches Geschick bewiesen. Die Rolle von Ravin ist fundamental. Klar hilft es, ein schnelles Rennauto zu haben, aber du musste eben am Kommandostand auch die richtigen Entscheidungen treffen, und da haben wir uns markant verbessert.»



«Der Austin-GP war ein gutes Beispiel. Unser Auto geht mit den Reifen in diesem Jahr schonend um, also konnte wir uns eine mutige Einstoppstrategie erlauben, guten Gewissens. Ein gutes Reifen-Management erlaubt dir mehr strategischen Spielraum, und den nutzen wir.»



Was kann Ferrari bei den ausstehenden fünf Rennen in Mexiko, Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi reissen?



Der Madrilene weiter: «In Mexiko und Las Vegas sollten wir stark sein, basierend auf meinen Erfahrungen 2023. In Katar könnte es etwas schwieriger werden, auch Brasilien und Abu Dhabi sind Fragezeichen.»



«Mein persönliches Ziel: mehr Rennen gewinnen. Und in der Form von Texas können wir im Kampf um den Konstrukteurs-Pokal noch ein Wörtchen mitreden.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0