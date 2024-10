McLaren: WM-Titel futsch wegen Fehleinschätzung?

​Sollte Lando Norris diesen Titelkampf gegen Max Verstappen verlieren, wird die Diskussion losgehen: Wo hat der Engländer die entscheidenden Punkte verloren? McLaren hat sich in Austin (Texas) verschätzt.

War’s das mit den WM-Titelchancen für Lando Norris? Erstmals seit dem Belgien-GP Ende Juli ist der Engländer in einem WM-Lauf hinter seinem Rivalen Max Verstappen ins Ziel gekommen, und die Schuld dafür liegt sowohl beim Fahrer als auch beim Rennstall.

Norris hat nach dem spannenden USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin zugegeben, dass er in der ersten Kurve gegen Verstappen nicht entschlossen genug war; und dass er sich im Zweikampf mit Max kurz vor Schluss des Rennens ungeschickt verhalten habe. Das ist der Norris-Teil.

Aber wieso hat McLaren seinen Piloten nicht einfach angefunkt, er solle sich nach der entscheidenden Situation hinter Verstappen fallen lassen? Lando hätte doch genug Zeit für einen neuen Angriff gehabt, sein Auto war klar schneller als der Wagen von Verstappen. Und so hätte Norris der Fünfsekundenstrafe entgehen können.



Die Antwort gibt McLaren-Teamchef Andrea Stella. Der Italiener erklärt das so: «Wir haben die uns das Video mehrmals angesehen. Max fährt im Scheitelpunkt jener Kurve einfach geradeaus, er kann die Kurve gar nicht richtig fahren. Er fährt einfach neben der Strecke, genauso wie Lando, und gibt Lando keine Chance, das Manöver zu beenden.»



«Wenn ich ein Journalist wäre, würde ich ein bisschen Statistik bemühen – wie oft hat Max diese Vorgehensweise zum Verteidigen genutzt? Beide Autos kommen von der Strecke ab. Ich denke daher, dass beide Autos einen Vorteil erlangen, wenn es überhaupt einen Vorteil gab.»



«Für uns war dieses Manöver mindestens neutral, aber als ich sah, dass es eine Untersuchung gibt, war ich mir ziemlich sicher, dass dies daran lag, dass Max Lando von der Strecke drängte. Und in der Tat haben wir dem fünftplatzierten Oscar Piastri sofort gesagt, sieh zu, dass du fünf Sekunden auf Max aufholst, denn es könnte eine Position auf dem Spiel stehen. Wir dachten, Verstappen erhält eine Strafe. Die Interpretation dieser Situation zwischen McLaren und den Rennkommissaren ist also komplett entgegengesetzt.»



«Ich bin überrascht, dass die Stewards es nicht einmal für nötig hielten, nach dem Rennen mit den Fahrern zu diskutieren. Wo ist denn die Dringlichkeit, in das Ergebnis eines Rennens einzugreifen, bei dem es um die Meisterschaft geht, nur weil man die Entscheidung in 60 Sekunden treffen muss? Ist es wirklich notwendig, eine Entscheidung so schnell und unserer Meinung nach so falsch zu treffen?»



«Es ist einfach die Tatsache, dass sich Max verteidigt, indem er von der Strecke abkommt. Das darf nicht sein. Als wir sahen, dass Max Lando abgedrängt hatte, dachten wir, dass gegen ihn ermittelt werden sollte. Für uns gab es also in jenen Sekunden keinen Grund, Lando zu informieren, er solle die Position zurückgeben.»



Stella vertieft, dass McLaren auch wegen der ersten Kurve frustriert ist, in der Verstappen Norris überrumpelte und der Norris auf den vierten Platz hinter Leclerc, Verstappen und Sainz zurückfiel.



«Wir sind ein wenig verärgert über das Manöver in Kurve 1, denn nicht nur, dass Max die Position gewann, es kostete Lando auch drei Ränge.»



«Ich würde nicht sagen, dass Lando aggressiver sein sollte. Ich denke, jedes Mal, wenn man diese Art von Duell auf der Strecke hat, lernt man als Fahrer dazu. Aber ich denke nicht, dass Lando die grundsätzliche Art und Weise, wie er diese Art von Überhol- oder Verteidigungsmanövern durchführt, ändern sollte.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0