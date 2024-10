Mexiko-GP im TV: So wird das Wetter in Mexiko-Stadt

Teil 2 des Formel-1-Triple-Headers: Mexiko-Stadt! Wie das Wetter am Rennwochenende wird, wo der GP von Mexiko im Fernsehen zu sehen ist und welche Auswirkungen die Zeitumstellung zur Winterzeit am Wochenende hat.

Nächste Station: Mexiko-Stadt!

Nach Austin ist die zweite Station des Formel-1-Triple-Headers Mexiko-Stadt. Dort wird am Wochenende gefahren. Eine Woche später reist die Formel 1 nach São Paulo in Brasilien.

Die guten Nachrichten für die Fans an der Strecke in Mexiko-Stadt: Das gesamte Wochenende über soll es trocken bleiben. Insgesamt sagen die Wetterdienste über das Wochenende stabile Verhältnisse voraus: Top-Temperaturen zwischen 22 und 23 Grad sowie eine Mischung und Sonnenschein und leichter Bewölkung.

Während Europa zum Rennsonntag die Uhren in die Winterzeit umstellt, bleibt Mexiko in der Normalzeit. Die Zeitumstellung wurde in dem lateinamerikanischen Land abgeschafft. Das bedeutet: Bis einschließlich Samstag sind zwischen Mitteleuropa und Mexiko acht Stunden Zeitverschiebung, am Rennsonntag dann nur noch sieben Stunden.

Wie jedes Jahr fällt der Termin des Mexiko-GP-Wochenendes in die Vorbereitungen für den «Dia de los Muertos», den Tag der Toten. Am Vorabend von Allerheiligen, also am 31. Oktober, beginnen die Feierlichkeiten. Jedes Jahr findet eine große Parade durch die Stadt statt. Dieses Jahr ist sie am 2. November, also am Samstag eine Woche nach dem GP.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen Sky, ORF und SRF. ServusTV bringt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. Wir haben für Sie eine Übersicht zu den TV-Übertragungen am Wochenende erstellt.

Großer Preis von Mexiko im TV:

Freitag, 25. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Legends of F1 - Sir Frank Williams

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Austin

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Austin

14.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

16.00 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Mexiko City

18.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

20.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.15 ORF1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.30 Erstes Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.15 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

23.55 ORF1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

00.00 Zweites Freies Training

Samstag, 26. Oktober

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Austin

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

19.30 Drittes Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.30 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

22.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

22.15 ORF1 – Highlights Drittes Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

23.15 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

Sonntag, 27. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Mexiko City

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.45 ORF1 – F1 News

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Großer Preis von Mexiko (71 Runden, bei uns im Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.05 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

Montag, 28. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.15 ServusTV – Re-Live Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen