Mexiko-GP: Höhen-Herausforderung für Haas & Co.

Im Foro Sol, dem Teil der Strecke, der durch ein altes Stadion führt, ist die Stimmung in Mexiko am besten

Nach Austin geht’s für die Formel 1 direkt in Mexiko-Stadt weiter. Fans und Fahrer lieben die Strecke für die Atmosphäre auf den Rängen. Teams fürchten Mexiko wegen der Höhenlage, die den Boliden zu schaffen macht.

Von Austin/Texas in den USA reist die Formel 1 direkt weiter nach Mexiko-Stadt, wo am Wochenende der mexikanische Grand Prix stattfindet.

Nur gut zweieinhalb Flugstunden trennen die beiden Städte – aber rund 2000 Höhenmeter! Mexico City liegt auf 2260 Metern über dem Meer und ist bekannt für seine dünne Höhenluft. Die macht nicht nur Besuchern und Fahrern zu schaffen (Ausdauersport ist dort deutlich anstrengender), sondern auch den Formel-1-Boliden.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu erklärt: «Mexiko ist wegen der Höhe eine einzigartige Herausforderung. Die dünne Luft ist hart für die Kühlung und reduziert die Downforce signifikant.»

Sein Fahrer Kevin Magnussen stimmt zu: «Es ist hier einzigartig mit der dünnen Luft. Es ist schwierig für die Autos. In Sachen Aerodynamik und Kühlung wird es ein schwieriges Rennen. Wir hatten hier in der Vergangenheit ein paar gute und ein paar schlechte Rennen. Aber unser Auto ist gerade richtig gut, also gibt es keinen Grund, warum wir nicht wieder punkten sollten.»

Komatsu: «Die Strecke hat viele langsame Kurven mit einigen starken Bremsmanövern. Normalerweise haben wir im FP1 sehr schlechte Grip-Werte, verbunden mit einem Mangel an Abtrieb, sodass es für Fahrer und Ingenieure eine große Herausforderung ist, sich schnell darauf einzustellen.»

Der Japaner hofft aber, den Schwung aus Austin (Platz 8 für Hülkenberg) nach Mexiko mitnehmen zu können: «Nach unserer starken Leistung in Austin freuen wir uns auf diese Herausforderung und auf eine weitere Top-10-Platzierung.»

Neben der herausfordernden Strecke steigt in Mexiko jedes Jahr eine riesige Party. Haas-Pilot Nico Hülkenberg: «Die Kultur ist so lebendig und die Fans im Foro Sol-Stadion werden garantiert für Stimmung sorgen, auch wenn sie sich den größten Jubel für Checo (Perez, Anm.) aufheben.»

Magnussen stimmt zu: «Mexiko ist eine tolle Stadt, die Strecke und das Event sind super. Die Atmosphäre mit den mexikanischen Fans ist fantastisch.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0