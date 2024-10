GP-Fans in USA auf der Strecke: 500.000 Euro Strafe!

​Noch während sich einige Formel-1-Fahrer auf der Auslaufrunde des USA-GP befanden, strömten Fans auf den Circuit of the Americas (COTA). Die FIA reagiert postwendend: 500.000 Euro Strafe!

Das hat auf vielen Rennstrecken Tradition: Nach Ende des WM-Laufs dürfen die Fans auf die Strecke, die meisten Besucher streben zu jenem Bereich, wo die Siegerzeremonie stattfindet. Was aber gar nicht geht: Fans schon auf der Bahn, während einige Fahrer sich noch auf ihrer Auslaufrunde befinden. Und genau das ist in Texas passiert.

Daher gab es am Sonntagabend nach dem USA-GP dicke Post von den Regelhütern der FIA. «Eine Gruppe von schätzungsweise 200 Leuten kletterte im Bereich der Haupttribüne über einen niedrigen Zaun, überwand dann den Trümmerschutz und eine Begrenzungsmauer, um auf die Piste zu gelangen.»

«All dies geschah, während sich Rennwagen nach dem Fallen der Zielflagge auf der Auslaufrunde befanden. Während wir anerkennen, dass die Organisatoren ein gutes Schutzkonzept entworfen hatten, um solche Situationen zu verhindern, hat das Eindringen der Fans an dieser Stelle einen Schwachpunkt im Konzept aufgezeigt.»

Die FIA hat eine Strafe in Höhe von 500.000 Euro verhängt, «weil jedoch seit Beginn dieses WM-Laufs seit 2012 noch nie etwas in dieser Art vorgefallen war, setzen wir 350.000 dieser 500.000 Euro zur Bewährung bis Ende 2026 aus.»



«Wir haben in jüngerer Vergangenheit einige solcher Situationen erlebt. Die Sicherheit des Publikums hat oberste Priorität für die FIA.»



Im vergangenen Juni war es auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zu einer vergleichbaren Situation gekommen. Damals verfügte die FIA, dass die Kanadier bis 30. September ein besseres Schutzkonzept vorlegen müssen. Eine Geldstrafe hat es damals nicht gegeben.



Nach einem vergleichbaren Fall beim Australien-GP wurde es in Melbourne für 2024 untersagt, nach dem Rennen Fans auf die Bahn zu lassen.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0