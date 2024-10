George Russell weiss nicht, wie es weitergehen soll

​Das Pistenverhalten der Fahrer ist nach dem USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) in aller Munde. Mercedes-Fahrer George Russell, Präsident der Fahrervereinigung, stellt die entscheidenden Fragen.

Strafe für Carlos Sainz im USA-Sprint wegen eines Fouls gegen Oscar Piastri. Strafe für George Russell in Texas wegen einer Aktion gegen Valtteri Bottas. Strafe für Lando Norris auf dem Circuit of the Americas (COTA) wegen Überholens von Max Verstappen ausserhalb der Bahn. Aber zahlreiche vergleichbare Situationen blieben ungeahndet, im Sprint wie im Grand Prix. Die Fahrer sind verunsichert.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich finde, diese Strafen sind inkonstant. Zwischen George und Bottas gab es ja noch nicht mal ein richtiges Duell.»

«Im Sprint haben wir einige solcher Situationen gesehen, echte Positionskämpfe, und da habe ich keine Strafen gesehen. Diese Strafe nun zu erhalten, das ist total merkwürdig und bizarr. Ich denke, wir wissen warum, aber das kann ich nicht sagen. Sagen wir, ich finde die Entscheidungsfindung ein wenig interessant. Letztlich ist der Job des Rennkommissars schwierig. Einige sind sehr gut, und einige versuchen ihr Bestes.»

Mercedes-Fahrer George Russell ist einer der Präsidenten der Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers’ Association), die im ständigen Austausch steht mit den Regelhütern des Autosport-Weltverband FIA.



Der zweifache GP-Sieger Russell gibt zu: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, wie das weitergehen soll. Wenn ich mir die Situation mit Valtteri in der Zeitlupe angucke, dann ist meine Strafe, streng nach den Worten des Reglements, korrekt. Denn in den Regeln ist verankert – wer im Scheitelpunkt der Kurve hinten liegt, der darf den Vordermann danach nicht von der Piste drängen. Und ich war nun mal hinten.»



«Aber jeder, der diese Szene sieht, wird zum Schluss kommen – diese Strafe fühlt sich nicht richtig an. Es wäre wieder mal an der Zeit, die Frage nach permanenten Rennkommissaren aufzuwerfen, also bei allen Rennen die gleichen. Und wir brauchen bei solchen Duellen den gesunden Menschenverstand, nicht nur die Buchstaben des Gesetzes.»



Ferrari-Fahrer Carlos Sainz: «Ich finde die Umsetzung der Regeln ein wenig verwirrend. Ich habe im Sprint für ein Duell mit Oscar Piastri eine Strafe erhalten, das fand ich ein wenig übertrieben. Die Umsetzung der Regel ist mir zu verwaschen.»



Austin-Sieger Charles Leclerc: «In Texas ist Einiges passiert. Wir haben Diskussionsbedarf für die Fahrerbesprechung in Mexiko.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0