Hamilton-Blamage USA: Hat Mercedes Chancen verpasst?

​Superstar Lewis Hamilton in Texas bis auf die Knochen blamiert: Aus im ersten Quali-Segment. Viele Fans fragen sich – wieso hat Mercedes die Chance verpassten, dem Briten einen frischen Motor zu geben?

Ausgerechnet auf dem Circuit of the Americas (COTA), wo Lewis Hamilton herausragende Rennen gezeigt hat, war Ausgabe 2024 eine Blamage durch und durch: Out im ersten Quali-Segment, Dreher nach wenigen Runden, ein Wochenende zum Vergessen.

In den sozialen Netzwerken diskutieren die Mercedes- und Hamilton-Fans seither leidenschaftlich: Wieso hat Mercedes, wo Hamilton doch ohnehin von weit hinten starten musste, dem siebenfachen Weltmeister nicht gleich eine frische Antriebseinheit spendiert?

Dazu hat Mercedes-Technikchef James Allison wie folgt Stellung genommen: «Ja, wir haben darüber diskutiert, die Abstimmung bei seinem Wagen umzukrempeln und/oder ihm einen neuen Motor zu geben. Das hätte dann wie bei George zu einem Start aus der Boxengasse geführt.»

«Aber wir waren nicht der Ansicht, dass am Set-up des Autos von Lewis etwas fundamental falsch ist. Er hatte die ganzen neuen Evo-Teile am Wagen, er startete von P17, was aussichtsreicher ist als ein Start aus der Boxengasse. Daher haben wir auf diesen Schachzug verzichtet.»



Und was ist nun mit frischen Motoren? James Allison gibt zu bedenken: «Die Leute dürfen nicht vergessen, dass wir unter einem Kostendeckel arbeiten. Wenn du einen Motorschaden hast, dann kannst du ein frisches Aggregat einbauen. Wenn du aber aus freien Stücken den Motor wechselst, hat das finanzielle Konsequenzen. Mit einer neuen Antriebseinheit wären wir etwas schneller gewesen, aber nicht entscheidend. Hier ging die Kosten/Nutzen-Frage für uns nicht auf, also haben wir verzichtet.»



Hamilton erzählte nach dem Grand Prix, er habe im Sprint ein technisches Problem gehabt. James Allison dazu: «Lewis meldete sich während der Aufwärmrunde zum Sprint und meinte, er höre vorne etwas klicken. Nach dem Sprint haben wir erkannt: Das Lager eines Querlenkers war angebrochen, daher bewegte sich der Lenker, und das erzeugte dieses Klicken. Wir die Quali haben wir das repariert.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0