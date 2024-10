Ralf Schumacher: Lando Norris muss aggressiver werden

​Am GP-Wochenende der USA gab es zwei Szenen zwischen Lando Norris und Max Verstappen, die dem Engländer noch immer im Kopf herumspuken. GP-Sieger Ralf Schumacher kritisiert: «Norris muss aggressiver werden.»

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison ist McLaren-Fahrer Lando Norris mit sich selber hart ins Gericht gegangen. Nach der Niederlage im USA-GP gegen Max Verstappen ist der dreifache Saisonsieger (Miami, Zandvoort, Singapur) zu diesen Erkenntnissen gelangt.

Norris: «Hätte ich mich in der ersten Kurve besser verteidigt und wäre ich nicht wie ein Dummkopf gefahren, dann würden wir heute ganz anders reden. Denn dann wäre ich als Leader aus der ersten Kurve gekommen.»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat sich die Action von Texas angeschaut und kommt als GP-Experte unserer Kollegen von Sky zu diesem Schluss: «Wenn Lando gegen Verstappen bestehen will, dann muss er nochmal ein Stück aggressiver werden. Alles andere wird gegen Max nicht klappen.»



«Der Start von Lando in den USA war eigentlich super, aber dann hat er meiner Meinung nach Kurve 1 zu zaghaft angebremst und auch zu früh. Er hatte wohl Angst, dass er den Scheitelpunkt versemmeln würde. Das ist ein Punkt, an dem Lando dringend arbeiten muss, diese letzte Konsequenz im Zweikampf, die fehlt ihm.»



In die gleiche Kerbe haut auch Christian Klien, der bei ServusTV gesagt hat: «Ich verstehe Norris nicht. Er hat doch nichts zu verlieren. Gewiss, der Punkteabstand zu Verstappen ist gross. Wenn er den Titel dennoch gewinnt, ist er der grosse Held. Aber niemand wird ihm einen Vorwurf machen, wenn er den Titel gegen den besten Fahrer der Gegenwart nicht holt.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0