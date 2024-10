Charles Leclerc (Ferrari): «Titel in Reichweite»

​Der Monegasse Charles Leclerc hat in Texas seinen dritten Saison-GP gewonnen – Monaco, Monza, USA. Der Ferrari-Pilot platzt vor Tagendrang: «In dieser Form können wir sogar noch den Titel holen.»

Beim WM-Lauf der USA hat Charles Leclerc seinen achten GP-Sieg eingefahren, und das hat den Monegassen so richtig angestachelt: «Wenn wir diese Form halten können, dann ist der Gewinn im Konstrukteurs-Pokal in Reichweite.»

Zur Erinnerung, Teil 1: Ferrari hat letztmals 2008 die Markenwertung der Königsklasse gewonnen, damals fuhren Felipe Massa und Kimi Räikkönen für die Roten.

Zur Erinnerung, Teil 2: Ferrari liegt vor dem GP-Wochenende von Mexiko nur noch acht Punkte hinter Red Bull Racing, aber stattliche 48 Punkte hinter Leader McLaren.

Davon lässt sich Leclerc keine Sekunde lang bange machen. Der Monegasse, in mexikanischem Traditionsgewand ins Fahrerlager gekommen: «Die ganze Mannschaft hat in den vergangenen Monaten geschuftet wie verrückt, um den Wagen schneller zu machen. Und das beginnt sich nun auszuzahlen.»



«Wir haben das schon in Monza erlebt, aber Monza ist nun mal Monza, mit den ganz besonderen Ansprüchen dieser Highspeed-Rennstrecke. Aber es hat sich später gezeigt, dass die jüngsten Verbesserungen ziehen.»



«Der grösste Fortschritt, den wir gemessen an 2023 erreicht haben: Wir haben das Reifen-Management im Griff. Dazu sind wir bei der Rennstrategie sicherer, und unsere Boxenstopps sind auch besser geworden.»



«Ich weiss, dass ich den Mund etwas voll nehme, wenn ich davon spreche, dass wir den Konstrukteurs-Pokal noch gewinnen können. Aber wenn wir bei den restlichen Rennen so gut arbeiten wie in Texas, dann ist das wirklich möglich.»



«Können wir hier erneut einen Doppelsieg erringen? Ich finde es in dieser Saison schwieriger denn je, Vorhersagen zu machen, die solide sind. Auf dem Papier sollten wir in Mexiko stark sein. Was mich angeht, so bin ich ein wenig im Rückstand, denn im ersten Training werde ich Platz machen für Oliver Bearman.»



«Was ich aber sagen kann – wir hatten nicht immer das schnellste Auto, aber wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht. In Texas freilich hatten wir im Grand Prix den schnellsten Wagen. Klar wollen wir an diese Leistung anknüpfen.»



«Gestern Abend hatten wir ein cooles Team-Dinner, das war besonders schön nach dem Doppelsieg in den USA. Denn am Sonntagabend in Texas mussten wir unsere Sachen packen für die Reise nach Mexiko und konnten unseren Triumph gar nicht richtig auskosten.»



Wie gut war Ferrari auf jenen Strecken, die wir noch vor uns haben?



In Mexiko 2023 belegte Ferrari mit Leclerc vor Sainz die erste Startreihe, im Rennen war gegen Max Verstappen und Lewis Hamilton nichts zu machen – Ränge 3 und 4 für Charles und Carlos.



In Brasilien 2023 qualifizierte sich Leclerc als Zweiter, konnte aber wegen Hydraulikdefekts das Rennen nicht aufnehmen. Sainz wurde Sechster.



In Las Vegas 2023 erneut beide Ferrari in der ersten Startreihe (Leclerc vor Sainz), Leclerc Zweiter im GP hinter Verstappen.



In Katar 2023 war Ferrari nicht konkurrenzfähig (Sainz Sechster, Leclerc nur Zwölfter), beim WM-Finale in Abu Dhabi 2023 brauste Leclerc von Startplatz 2 los und wurde hinter Max Verstappen Zweiter.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0