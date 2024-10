Max Verstappen & Lando Norris: So heiss geht’s weiter

​Max Verstappen und Lando Norris, die beiden Streithähne des USA-GP, haben ihre Ansichten zu den umstrittenen Szenen nicht geändert. Norris fühlt sich ungerecht behandelt, Max Verstappen zuckt die Schultern.

Beim Zweikampf mit Max Verstappen zog Lando Norris in Texas zwei Mal den Kürzeren. Auf die kontrovers diskutierte These, dass er zu wenig aggressiv sei, meint der Engländer im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Ich bin nicht der Ansicht, dass ich in Austin alles falsch gemacht habe. Aber ich werde mich anpassen.»

Wir übersetzen das mal damit, dass Norris beim nächsten Zweikampf etwas mehr Härte zeigen wird.

Anlass für ein Gespräch unter vier Augen erkennt Lando keines: «Er hat getan, was er für richtig hält, und ich habe getan, was ich für richtig hielt.»

«Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Fahrer nochmals kurz das Bremspedal lupft, nur um dem Reglement Genüge zu tun, dass eine Kurve jenem Piloten gehört, der im Scheitelpunkt vorne liegt. So sollte Rennsport nicht sein. Diese Strafe müssen wir in der Fahrerbesprechung erörtern.»



Norris weiter: «Sein einziger Job im Rennen war, mich hinter sich zu lassen, und das hat er geschafft. Also hat er einen guten Job gemacht, und das respektiere ich. Aber mit meiner Strafe bin ich noch immer nicht einverstanden. Ich war klar vor Verstappen, im Grunde war nicht mehr ich der Angreifer, sondern er.»



Zur Fünfsekundenstrafe seines Widersachers, die Norris auf Rang 4 hinter Verstappen zurückwarf, meint der dreifache Weltmeister Max Verstappen in Mexiko-Stadt: «Es ist ganz einfach – ich habe diese Regeln nicht entworfen, ich halte mich nur daran.»



Max scherzt: «Wir sind beinahe am Punkt angelangt, an welchem ich an Bord meines Rennwagens das Regelbuch mithaben muss. Aber wir können es uns auch nicht leisten, einige Vorschriften einfach so zu streichen. Denn dann gibt es einen neuen Vorfall, und alle werden nach mehr Regeln fordern. Es ist immer das Gleiche. Letztlich ist die Formel 1 überreglementiert.»









USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0