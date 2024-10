Abgeblitzt: McLaren reagiert auf FIA-Entscheidung

Das McLaren-Team wollte die 5-sec-Zeitstrafe, die Lando Norris in Austin kassiert hat, nicht hinnehmen. Doch eine erneute Überprüfung der Entscheidung wird nicht stattfinden. Das Team hat auf die Absage reagiert.

Keiner hatte erwartet, was McLaren in Mexiko bestätigte: Das Team hatte eine erneute Überprüfung der Austin-Strafe beantragt, die Lando Norris fürs Überholen neben der Piste kassiert hatte. Dies, nachdem Teamchef Andrea Stella nach dem Rennen in Texas noch gesagt hatte, er glaube nicht, dass neue und relevante Beweise vorgelegt werden können, was eine Voraussetzung für eine Überprüfung einer Entscheidung der Stewards ist.

«Die Beweise, die wir bisher gebraucht haben, um zu unserer Interpretation der Ereignisse zu kommen, lagen schon vor», sagte der Ingenieur, und stellte klar, dass sich die Sichtweise des Teams von jener der Rennkommissare unterscheide. Es seien auch keine neuen Beweise nötig, vielmehr handle es sich um eine Frage der Interpretation, ergänzte der Italiener.

Dennoch entschied sich das Team, es zu versuchen, und die entsprechende Anhörung fand am Trainingsfreitag in Mexiko um 14.30 Uhr Ortszeit statt. In einer Video-Konferenz begründete McLaren das Begehren mit der Tatsache, dass Norris in der Urteilsbegründung zur Strafe als Angreifer agierte. Tatsächlich sei der Brite aber beim Bremspunkt der zwölften Kurve kurz eine komplette Wagenlänge vor Verstappen gewesen.

Und auch am Ausgang der Kurve sei Verstappen hinter Norris gewesen, deshalb gab es auch keine Positionsveränderung, womit der Vorwurf, Norris habe sich durch das Verlassen der Strecke einen Vorteil verschafft, nicht aufrecht erhalten werden könne. Der aus McLaren-Sicht eindeutige Fehler in der Urteilsbegründung war somit das erforderliche neue und relevante Element, das zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vorgelegen habe.

Die Rennkommissare begründeten die Entscheidung gegen ein Überprüfungsverfahren mit der Tatsache, dass ein angeblicher Fehler in der Urteilsbegründung nicht als neues Element angesehen werde, um eine Überprüfung zu rechtfertigen. Vielmehr hätte ein neuer Beweis für den Fehler vorgelegt werden müssen.

Das Team reagierte mit einem Statement auf die Entscheidung, in dem es sich für die schnelle Erwägung des McLaren-Begehrens bedankte. Gleichzeitig stellte es klar, dass es die Ablehnung des Begehrens akzeptiere, die Interpretation, dass ein FIA-Dokument kein valides Element darstelle, aber nicht teile. «Wir werden weiterhin eng mit der FIA zusammenarbeiten, um besser zu verstehen, wie ein Team auf konstruktive Art und Weise gegen Entscheidungen vorgehen kann, die zu einer falschen Bewertung des Rennens führen», heisst es im entsprechenden Team-Statement.

2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256