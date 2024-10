Nico Hülkenberg: Hoffen auf Top-10-Platz in Mexiko

Nico Hülkenberg beendete den Trainingsfreitag in Mexiko auf dem 12. Platz, im ersten Training war der Deutsche aber der Fünftschnellste. Nach dem vielversprechenden Auftakt hofft er auf einen Punkterang im Rennen.

18 Runden drehte Nico Hülkenberg im ersten Training auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez, und am Ende war er mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:18,904 min der Fünftschnellste. Der Haas-Routinier war auch ur 65 Tausendstel von der Top-4 entfernt. Sein Teamkollege Kevin Magnussen wurde bei seinem schnellen Versuch auf den weichen Reifen vom Verkehr eingebremst und reihte sich auf Position 14 ein.

Der Däne drehte in der zweiten Session dann die sechstschnellste Runde, Hülkenberg musste sich im vom Reifen-Testprogramm bestimmten Training mit der zwölftschnellsten Zeit begnügen. Dennoch fiel seine Zwischenbilanz nach insgesamt zweieinhalb Stunden positiv aus.

«Das war ein etwas anderer Freitag als sonst, aber das Auto fühlte sich gut an und ich war im ersten Training konkurrenzfähig. Kevin war dann in der zweiten Session schnell und wenn man die Gesamtleistung betrachtet, dann deutet alles darauf hin, dass wir um einen Top-10-Platz mitkämpfen können», fasste der 37-Jährige zufrieden zusammen.

Und Hülkenberg ergänzte: «Nun steht das übliche Programm vor dem Samstag an, wir werden versuchen, die Fahrzeug-Abstimmung zu optimieren und etwas mehr Performance zu finden, damit wir bereit sind für die Zeitenjagd. Wir schnitten in Austin gut ab und hier wollen wir den Schwung mitnehmen. Aber es ist eine andere Strecke und auch die Bedingungen sind anders. Wir müssen also hart arbeiten, um uns ein gutes Ergebnis zu verdienen – das bekommst du nicht geschenkt. Wir müssen also ganze Arbeit leisten und fehlerfrei bleiben.»

2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256