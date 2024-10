Lando Norris (5.): «Es liegt noch Arbeit vor uns»

Wie vier weitere Formel-1-Stars verbrachte auch Lando Norris das erste Mexiko-Training als Zaungast. In der zweiten Session drehte der Herausforderer von Weltmeister Max Verstappen dann die fünftschnellste Runde.

Lando Norris überliess seinen McLaren im ersten Training auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez Pato O’Ward. Der Mexikaner drehte vor heimischer Kulisse 21 Runden und reihte sich auf dem 13. Platz der Zeitenliste ein. Zur zweiten Session übernahm dann Norris das Steuer und umrundete die 4,304 km lange Strecke gleich 36 Mal.

Damit gehörte der 24-jährige Brite zu den Fleissigsten, nur Sauber-Pilot Guanyu Zhou schaffte in der auf 90 Minuten verlängerten Session einen Umlauf mehr. Trotz der vielen Trainingskilometer erklärte Norris nach getaner Arbeit: «Das Gefühl war nicht grossartig, denn ich konnte im Vergleich zu den meisten Fahrern nicht so viele Runden drehen.»

«Ich war also immer etwas im Hintertreffen, und ich konnte kein gutes Feeling finden, was auf dieser Strecke generell schwierig ist, weil sie so wenig Grip bietet. Ich bin mir zwar sicher, dass es morgen gut laufen wird, aber es liegt noch etwas Arbeit vor uns», schilderte der WM-Zweite, der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Oscar Piastri mit einer neueren Version des Unterbodens unterwegs war.

Mit Blick auf den Australier, der am Ende des Trainingsfreitags die zweitschnellste Rundenzeit bejubeln durfte, fügte Norris an: «Oscar war ziemlich gut. Ich bin im Vergleich dazu noch etwas weiter weg. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen was machen, und dann sehen wir, was möglich ist.»

2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256