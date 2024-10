Mexiko-GP im TV: Kampf um die Pole-Position offen

​23.00 Uhr (15.00 hier in Mexiko) geht es am 26. Oktober im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt um die Pole-Position für den Traditions-GP. Dank unseres Live-Tickers verpassen Sie fast nichts.

Spannende Ausgangslage am Quali-Samstag von Mexiko. Denn der merkwürdige Trainings-Freitag (immer wieder Unterbrechungen, zweites Training fast ganz für Pirelli-Tests gebraucht) lässt noch kein klares Bild zu.

Die frühere IndyCar-Pilotin Danica Patrick glaubt: «Ich traue Ferrari eine starke Leistung zu, vielleicht nicht ganz so überlegen wie in Texas, und sehe auch McLaren im Kampf um die Pole-Position. Max Verstappen hatte am Freitag so viele Schwierigkeiten, dass sein wahrer Speed nicht einzuschätzen ist. Und niemand sollte Mercedes abschreiben.»

Nach dem dritten freien Training (19.30 Uhr in Europa) beginnt die Quali um 23.00 Uhr europäischer Zeit, 15.00 Uhr hier in Mexiko.



Wir werden Sie ab 22.30 Uhr mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden halten, so dass Sie keinen der wichtigsten Momente verpassen. Hier finden sie wie üblich auch die Sendetermine von ServusTV, ORF, Sky und SRF.





Grosser Preis von Mexiko im TV

Samstag, 26. Oktober

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

19.30 Drittes Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.30 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

22.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

22.15 ORF1 – Highlights Drittes Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

23.15 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying



Sonntag, 27. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Mexiko City

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.45 ORF1 – F1 News

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis von Mexiko (71 Runden, bei uns im Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.05 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen



Montag, 28. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.15 ServusTV – Re-Live Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256