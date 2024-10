Kimi Antonelli: «Wollte keine Risiken eingehen» 26.10.2024 - 16:01 Von Adam Cooper

© Mercedes GP Kimi Antonelli

Kimi Antonelli beendete seinen Einsaz in Mexiko auf dem 12. Platz der FP1-Zeitenliste. Der Italiener, der in seinem letzten FP1-Einsatz in Monza schon früh abgeflogen war, liess es diesmal ruhig angehen.