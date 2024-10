Formel 1 verrückt: Sinnlose Strafe für Ferrari/Sauber

​Das Formel-1-Reglement ist so kompliziert, dass zwischendurch Entscheidungen gefällt werden, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen. So wie nun die Strafe für einen Ferrari-Piloten.

Am Donnerstag hier in Mexiko hat Formel-1-Champion Max Verstappen gescherzt: «Unser Sport ist so komplex geworden, da frage ich mich manchmal, ob es nicht gescheiter wäre, wenn ich ein Regelbuch mit an Bord hätte.»

Tatsächlich ist das Reglement der Formel 1 so vielschichtig, dass die Rennkommissare zu gewissen Entscheidungen gezwungen sind, über die ein normal denkender Mensch nur noch den Kopf schütteln kann. Ein Beispiel gefällig?

Der israelisch-russische Doppelbürger Robert Shwartzman, Mitglied des Ferrari-Nachwuchsprogramms, durfte im ersten Training zum Mexiko-GP den Sauber von Guanyu Zhou pilotieren – ein Gefallen von Sauber für Motorenpartner Ferrari.

Dabei leistete sich der Formel-3-Champion von 2019 den Fehler, unter doppelter gelber Flagge den Japaner Yuki Tsunoda zu überholen, dies unmittelbar nach der Kollision Bearman/Albon.

Tim Mayer (USA), Johnny Herbert (Grossbritannien), Loic Bacquelaine (Belgien) sowie Alfonso Oros Trigueros (Mexiko) verfügten daraufhin: Fünf Plätze zurück in der Startaufstellung zum Mexiko-GP für Shwartzman.



Pardon? Robert nimmt doch am weiteren GP-Wochenende gar nicht mehr teil …



Die Regelhüter bestätigten: «Wir anerkennen, dass der betroffene Fahrer am Sonntag mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Aber diese Strafe ist für ein solches Vergehen nun mal üblich.»



Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fahrer eine Strafe erhält, die er nie absitzen wird. 2017 sprang Formel-1-Champion Jenson Button in Monte Carlo für Fernando Alonso fuhr, weil der Spanier an jenem Wochenende das Indy 500 bestritt.



Button erhielt eine Strafversetzung für die Kollision mit Pascal Wehrlein – drei Startränge zurück beim darauffolgenden GP-Wochenende.



Nur: Monaco 2017 war für Button das 306. und letzte GP-Wochenende, die Strafe wurde nie abgesessen.





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256