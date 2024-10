Toto Wolff (Mercedes): «Wir sind in Schwierigkeiten»

​Schwerer Unfall von George Russell in Texas, ein weiterer Crash des Engländers hier in Mexiko – Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, wieso das für Mercedes-Benz zu einem grossen Problem wird.

George Russell scheint derzeit das Pech gepachtet zu haben: Crash im Qualifying zum Grand Prix der USA, ein weiterer Highspeed-Unfall im freien Freitagtraining von Mexiko. Zum Glück ist der Engländer ohne Verletzungen davongekommen.

Teamchef Toto Wolff am Autódromo Hermanos Rodríguez: «Wir sind langsam in ernsthaften Schwierigkeiten. Alle Rennställe tun sich schwer, im Rahmen des Budgetdeckels zu bleiben. Wir hatten nun einige üble Unfälle – Kimi in Monza, George in Texas, George nun auch hier in Mexiko.»

«Russell ist hier mit 35g in die TecPro-Barrieren geprallt, und das Auto ist übel zugerichtet worden. Die Ersatzteil-Lage ist okay. Die fast komplette rechte Seite des Wagens ist kaputtgegangen.»



Mercedes hat das Chassis gewechselt, aber verblüffenderweise können Motor und Getriebe trotz des brutalen Einschlags weiter verwendet werden. Die Mercedes-Mechaniker arbeiteten die ganze Nacht, um George wieder ein Auto auf die Räder zu stellen.





3. Training, Mexiko

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,492 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,551

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,832

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,003

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,060

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,232

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,302

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,341

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,474

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,494

11. Alex Albon (T), Williams, 1:17,511

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,639

13. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,712

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,787

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,798

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,819

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,900

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,324

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,428

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,454





2. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,699 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,877

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,878

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,887

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,948

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,239

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,279

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,351

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,392

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,560

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,579

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,621

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,656

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,890

15. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:18,908

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,942

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,980

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,041

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht auf der Bahn: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,998 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,315

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,699

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,839

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,904

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,958

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,996

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,048

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:19,093

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,094

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:19,109

12. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,295

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,335

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,340

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,600

17. Alex Albon (T), Williams, 1:19,812

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:19,819

19. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:19,988

20. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:21,256