Carlos Sainz nach Mexiko-Pole: «Ferrari ist heiss»

​Carlos Sainz hat sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko die beste Ausgangslage gesichert: Sechste Pole-Position in der Formel 1. Der Spanier sagt: «Jetzt wollen wir den nächsten Sieg.»

Das lief ganz nach dem Geschmack von Carlos Sainz: Im Autódromo Hermanos Rodríguez hat sich der 30-jährige Spanier die sechste Pole-Position seiner GP-Karriere gesichert, seine erste seit Singapur 2023 und damit seine erste in dieser Saison und seine erste auch auf der mexikanischen Traditionsstrecke.

Für seinen Rennstall Ferrari ist dies die 253. Pole in der Königsklasse, die fünfte in Mexiko-Stadt nach 1970, 2017, 2019 und 2023.

Carlos stuft seine Leistung so ein: «Ich bin überglücklich. Wir haben hier bestätigt, dass unser Speed in den USA echt war. Meine beiden Runden waren so gut wie perfekt.»

«Normalerweise rutscht dein Wagen auf dieser Bahn stark, aber dieses Mal ging alles gut, ich wüsste nicht, was ich heute hätte besser machen können.»



«Ferrari ist heiss. Wir spüren, dass in der WM was geht. Und natürlich wollen wir unsere Chancen nutzen, weil unsere direkten Gegner nur je ein Auto da vorne haben.»



«Ich bin gut drauf, ich war schon in Texas wie elektrisiert, und nun wollen wir diese tolle Ausgangslage in einen Sieg umsetzen. Ich bin guter Dinge, dass wir auch im Grand Prix schnell sein werden.»



«Am kniffligsten wird die lange Fahrt zur ersten Kurve. Ich muss einfach gucken, dass ich die Nase vorn behalte. Für Max und Lando geht es um viel, ich habe weniger zu verlieren.»



Erstaunlich: Seit die Formel 1 im Jahre 2015 nach Mexiko zurückgekehrt ist, ist das Rennen nur drei Mal von Pole gewonnen worden (Rosberg 2015, Hamilton 2016, Verstappen 2022).



Aber als Sainz letztmals aus der Pole losfuhr, in Singapur 2023, hat er auch gewonnen.





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072