Lando Norris (McLaren/3.): So ging Pole verloren

​Lando Norris hat im Abschlusstraining zum Traditions-GP von Mexiko den dritten Startplatz errungen, nur Sainz und Verstappen waren schneller. Lando: «Ich konnte nicht mehr aus dem Wagen quetschen.»

Lando Norris wird den Grossen Preis von Mexiko von Startplatz 3 in Angriff nehmen. Auf so mancher Rennstrecke bedeutet dies mächtig viel Arbeit für den Grand Prix, doch hier im Autódromo Hermanos Rodríguez ist nicht nur wegen der 2240 Meter über Meer alles ein wenig anders.

Denn wir auf die vergangenen zehn Jahre blicken, hat der Mann von Startplatz 3 den Mexiko-GP genau so oft gewonnen wie der Fahrer, der von Pole lospreschen konnte!

Rosberg 2015, Hamilton 2016 und Verstappen 2022 waren die Sieger von Pole-Position, 2019 (Hamilton), 2021 und 2023 (Verstappen) kam der Sieger von Startplatz 3. Von P3 wurde der Mexiko-GP damit öfter gewonnen als von P2 (zwei Siege).

Lando stuft seine Mexiko-Leistung so ein: «Mein Auto war in Q1 und in Q2 sehr gut, aber dann haben die Anderen Fortschritte gemacht, die ich nicht mehr erreichen konnte. Ich wüsste nicht, wo ich noch drei Zehntel hätte aus dem Wagen holen sollen.»



«Ich bin mit dem dritten Platz nicht unglücklich. Denn diese Ausgangslage ist für das Rennen solide. Und mir war schon klar, dass Ferrari verflixt schnell sein würde, und das werden sie auch im Rennen sein.»



«Wir alle gehen mit einigen Fragezeichen ins Rennen, weil wir fast keine Dauerläufe fahren konnten. Ich könnte nicht sagen, wer am Sonntag das schnellste Auto haben wird. Wir waren in Texas auf Pole, aber dann hatten wir im Grand Prix gegen Ferrari keine Chance.»



«Klar will ich nach dem Start gleich Plätze gutmachen, aber ich stehe im WM-Kampf mit Max, da muss ich aufpassen.»



«Ich bin mit P3 auch happy, weil ich mich am Freitag im Wagen überhaupt nicht wohlgefühlt hatte. Das war das Auto sehr schwierig zu fahren. Wir haben in Sachen Abstimmung grosse Fortschritte gemacht.»



«Ich war am Limit, einige Male am Rausfliegen heute, mehr ging nicht. Daher bin ich mit meinm Startplatz zufrieden.»





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072