Max Verstappen 2. in Mexiko baff: Das ist unerwartet

​Weltmeister Max Verstappen hat in Mexiko die Pole gegen Carlos Sainz verpasst, startet aber aus der ersten Reihe zum Mexiko-GP. Der Niederländer ist baff: «Das hätte ich uns hier nicht zugetraut.»

Wer eine Formel-1-Pole verpasst, ist in der Regel nicht angetan. Klar hätte sich Max Verstappen in Mexiko gerne seine 41. Pole-Position in der Königsklasse geangelt, es wäre die erste seit Imola im vergangenen Frühling gewesen. Aber der Red Bull Racing-Star ist einer der zufriedensten Zweitplatzierten, die wir in letzter Zeit nach einer Quali erlebt haben.

Max erklärt: «Ihr müsst euch vorstellen – ich konnte am Freitag nur vier Runden zurücklegen, und auch am Freitagmorgen lief es noch nicht so gut. Ganz ehrlich, ich hätte uns hier nicht zugetraut, dass wir einen zweiten Startplatz herausholen würden.»

Zudem weiss Max: Der Pole-Mann ist kurz nach dem Start zum Mexiko-GP angreifbar und hat zudem seit der Rückkehr der Formel 1 auf diese Bahn nur drei Mal gewinnen können, zwei Mal hingegen kam der Sieger von Startplatz 2.

Verstappen erzählt über sein Qualifying weiter: «Der Druck war gewaltig. Meine erste Quali-Runde im letzten Teil war gut, aber dann wurde sie gestrichen! Ich war zwei Mal leicht neben der Bahn, also geht das in Ordnung. In meiner Position musst du gewisse Risiken eingehen, und das hat eben beim ersten Lauf nicht geklappt.»



«Wir waren das ganze Wochenende lang immer im Rückstand und wussten, dass wirklich alles klappen muss, wenn wir die Ferrari und die McLaren gefährden wollen. Als es im dritten Training mässig lief, war ich noch nicht optimistisch. Da versuchte ich, so viele Runden als möglich zu fahren, um verpasste Zeit vom Freitag wettzumachen.»



«Dann wie gesagt in der Quali die erste Runde weg, ich dachte: Uff, der Druck wird nicht geringer! Aber dann gelang mir noch eine gute Runde, ich bin sehr happy mit diesem Ergebnis.»



«Wenn ich am Freitag danach gefragt worden wäre, dann hätte ich dieses Ergebnis in der Quali nicht für möglich gehalten. Zumal es hier in Mexiko so knifflig ist, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Du rutschst viel, die Reifen überhitzen sofort, das Timing muss perfekt stimmen für eine gute Runde.»



«Wir haben an einem wirklich ganz schwierigen Wochenende die Ruhe bewahrt. Das macht Mumm fürs Rennen.»



«In Texas war Ferrari im Grand Prix wahnsinnig schnell, aber in der Quali nicht ganz so flott. Hier war Sainz in der Quali sehr schnell, mal sehen, ob sie diesen Speed halten können. Wir haben nicht viele Dauerläufe fahren können, das ist für alle Fahrer ein Schritt ins Unbekannte.»



Wie will Verstappen nach dem Start vorgehen? «Das hängt ganz von der Situation ab. Ich muss gut losfahren, dann werde ich entscheiden, wie ich mein Auto platzieren will. Aber das Rennen wird sich nicht in der ersten Kurve entscheiden.»



Pole-Mann Carlos Sainz hat das richtig gesagt: «Ich kann freier fahren als Max und Lando. Für sie geht es um den Titel. Für mich nicht.»



Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072