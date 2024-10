Charles Leclerc (Ferrari/4.): Nach Frust zum Sieg?

​Viel Selbstkritik vom Monegassen Charles Leclerc nach dem spannenden Qualifying zum Mexiko-GP. Der Sieger des Rennens in Texas findet: «So reicht das eben nicht für eine Pole, ich war doch nirgends.»

Pole-Position für Ferrari in Mexiko, aber aus Sicht von Charles Leclerc mit dem falschen Fahrzeug: Carlos Sainz hat sich die beste Ausgangslage gesichert, Lerclerc verlor auf den Spanier knapp drei Zehntelsekunden und ist Vierter hinter Max Verstappen und Lando Norris.

Charles geht mit sich selber hart ins Gericht: «So reicht das eben nicht für eine Pole, ganz ehrlich, ich war im entscheidenden Moment doch nirgends.»

«Meine Leistung im zweiten Training war nicht gut, im dritten freien Training war sie kaum besser. Und so setzte sich das auch in der Quali fort, und so richtig überraschend ist das nicht gekommen.»

«Aus dieser Sicht kann ich froh sein, dass es ich in die ersten beiden Startreihen geschafft habe.»



Eine Parallele zu Texas: Auch dort war Leclerc mit seiner Leistung in der Quali nicht happy, dann aber fuhr er unwiderstehlich zum Sieg.



Charles weiter: «Es gibt einen Funken Hoffnung für mich – denn in den Dauerläufen vom Freitag war ich der Schnellste. Aber vom vierten Startplatz aus wird das ein hartes Stück Arbeit. Ich spürte den Wagen einfach nicht so, wie ich das brauche, um schnell zu sein.»



«Mein Fahrstil ist nun mal so, dass ich mich etwas schwer tue auf Strecken, die wenig Grip bieten. Das war schon in Monza so. Aber dann ist es im Rennen dort sehr gut gelaufen. Also gehe ich davon aus, dass ich im Grand Prix hier stärker auftreten kann.»





Qualifying, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,946 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,171

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,260

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,265

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,356

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,886

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,892

09. Alex Albon (T), Williams, 1:17,065

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,365

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,129

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,162

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,168

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,294

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:17,558

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,597

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,611

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,617

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,072