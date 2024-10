Mexiko-Sieg Carlos Sainz: Heisser Tanz mit Verstappen

​Carlos Sainz hat mit einer makellosen Leistung den Sieg beim Grossen Preis von Mexiko erobert. Der Ferrari-Fahrer sagt nach seinem vierten GP-Triumph: «Ich wollte diesen Sieg unbedingt.»

Carlos Sainz schnappt sich den Sieg beim Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez, der Ferrari-Pilot zeigt eine erstklassige Fahrt und lässt Lando Norris sowie Charles Leclerc hinter sich.

Dies ist der vierte GP-Sieger des 30-jährigen Sainz, sein zweiter in dieser Saison (nach Australien) und sein erster in Mexiko. Sainz hat erstmals in einer Saison mehr als ein Rennen gewonnen, gleichzeitig sein 25. Podestplatz in der Königsklasse (gleich viele wir Ex-Ferrari-Star Jacky Ickx), sein siebter in dieser Saison. Sainz ist wie in Singapur 2023 von Pole zum Sieg geflogen.

Der Madrilene Sainz sichert seinem Rennstall Ferrari den 247. Sieg in der Formel 1 und den dritten auf der mexikanischen Rennstrecke. Für Ferrari erstaunlicherweise erst der dritte Sieg beim Mexiko-GP, nach Ickx 1970 und Alain Prost 1990.

Sainz während der Auslaufrunde: «Ah, fühlt sich das gut an, das war tolle Arbeit von allen. Forza Ferrari!»

Später vertiefte der Spanier, der erste spanisch sprechende GP-Sieger in Mexiko: «Das ist unbeschreiblich, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich hörte die Fans im Auto, ich scheine hier sehr viele Fans zu haben.»



«Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich diesen Sieg wollte. Ich habe so viel Arbeit investiert bei Ferrari, da habe ich mir vorgenommen, vor Saisonende noch den einen oder anderen weiteren Sieg zu erobern. Das ist mir hier gelungen, und jetzt habe ich Hunger nach noch mehr!»



Sainz ging nach der Safety Car-Phase mit einem entschlossenen Manöver an Leader Max Verstappen vorbei. Carlos dazu: «Ich wusste, das wird heiss, aber ich hatte nichts zu verlieren, zudem spürte ich, wie gut mein Auto beim Anbremsen von Kurve 1 lag.»



Was nun? Sainz: «Was mich angeht, so will ich weiter siegen. Was Ferrari angeht – wir haben hier weiter Boden gutgemacht auf McLaren, so muss es weitergehen, denn wir spüren, dass wir diesen Konstrukteurs-Pokal erobern können.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0