Charles Leclerc, Ferrari: Platz 2 gegen Norris futsch

​USA-GP-Sieger Charles klettert nach dem packenden Mexiko-GP als Dritter aufs Siegerpodest. Der 27-jährige Monegasse zeigte ein gutes Rennen, ärgert sich aber darüber, wie er Rang 2 gegen Lando Norris verlor.

41. Podestplatz für Charles Leclerc beim Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez (gleich viele wie der frühere Ferrari-Fahrer Felipe Massa), der Ferrari-Fahrer zeigte vor 160.000 Fans eine gute Fahrt, aber keine herausragende wie in Texas. An diesem Tag war Carlos Sainz der bessere Ferrari-Pilot.

Der achtfache Saisonsieger stuft seine Leistung so ein: «Das war ein ganz schwieriger Grand Prix für mich. Im ersten Teil des Rennens hatte ich alle Hände voll zu tun, die Temperaturen meines Autos unter Kontrolle zu behalten.»

«Wir konnten dann eine Weile die Doppelführung für Ferrari gut halten, aber zum Schluss des Rennens rückte Lando Norris immer näher. Ich gab wirklich alles, um mich vor dem McLaren zu halten, aber dann hatte ich einen haarigen Moment in der letzten Kurve vor Start und Ziel.»

Bei allem Bedauern, wie der zweite Platz von Leclerc da futsch ging gegen Norris – Charles konnte von Glück reden, dass er seinen Ferrari nicht neben die Strecke haute.



Leclerc weiter: «Das ganze Wochenende lang war ich schon ein wenig im Hintertreffen geben Carlos. Gratulation an ihn, er ist heute wirklich grandios gefahren.»



«Zum Schluss gingen natürlich die Diskussionen am Funk los, ob wir uns die beste Rennrunde krallen sollen. Mein Vorsprung auf die Mercedes war gross genug, also habe ich mir weiche Reifen abgeholt und das versucht – und es hat geklappt! Im Duell mit McLaren kommt es eben auf jeden Punkt an.»



«Wir arbeiten derzeit als Rennstall hervorragend, und wenn das so weiter geht, sind wir auf Kurs, um McLaren die Führung im Konstrukteurs-Pokal streitig zu machen. So muss es in Brasilien weitergehen!»



Zur Erinnerung: Ferrari hat den Konstrukteurs-Pokal letztmals 2008 gewonnen, McLaren 1998.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0