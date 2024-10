São-Paulo-GP im TV: 12. Sprint-Sieg von Verstappen?

In Brasilien steht das vorletzte Sprintrennen der diesjährigen Formel-1-Saison an. Das letzte Mini-Rennen auf dem Interlagos-Rundkurs entschied Max Verstappen für sich. Setzt sich der Titelverteidiger auch diesmal durch?

Nach dem Grand Prix ist vor dem Grand Prix: Nur wenige Tage nachdem die GP-Stars das Rennen in Mexiko ausgetragen haben, steht das nächste Kräftemessen auf dem Programm. Auf dem 4,309 km langen Autódromo José Carlos Pace werden die Formel-1-Teams und ihre Piloten das zweitletzte Sprintrennen der Saison austragen.

Und im kurzen Rennen, das über knapp 100 km geht, ist mit Blick auf die Statistik WM-Leader und Titelverteidiger Max Verstappen der grosse Favorit. Der Red Bull Racing-Star hat nicht nur den jüngsten Sprint in Interlagos für sich entschieden. Der 27-jährige Niederländer hat die letzten sechs Mini-Rennen auch für sich entschieden.

Siegt Verstappen in Interlagos, wäre das damit sein siebter Sprint-Sieg in Folge und sein zwölfter Sprint-Triumph seit das Sprint-Format 2021 eingeführt wurde. Die Sprint-Pole holte Verstappen in Interlagos erst einmal, beim ersten Brasilien-Sprint in der Saison 2021.

Im darauffolgenden Jahr war Kevin Magnussen der Überraschungs-Polesetter. Und im vergangenen Jahr hatte Lando Norris die beste Ausgangslage für die 24-Runden-Hatz.

Großer Preis von São Paulo in Interlagos im TV:

Freitag, 1. November

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Mexiko

09.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Sao Paulo

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Sao Paulo

13.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Sao Paulo

15.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

15.15 ServusTV – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

15.30 Erstes Freies Training

17.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint USA

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.27 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)

20.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

22.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

Samstag, 2. November

00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

01.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko

02.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

05.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

05.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

05.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

15.30 ServusTV – Analyse Sprint

16.15 Sky Sport F1 – Legends of F1 - Ayrton Senna

17.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.15 ServusTV – Vorberichte

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.00 ServusTV – Analyse

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

Sonntag, 3. November

00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

02.00 Sky Sport F1 – Sprint

03.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.30 Sky Sport F1 – Rennen 2008 in São Paulo

09.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko

09.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 ServusTV – Vorberichte

16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

17.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

17.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

18.00 Großer Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)

19.40 ServusTV – Analysen

19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00:50 ORF1 – Wiederholung Rennen

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing