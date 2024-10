Christian Horner zu Pérez: «Schwierige Entscheidung»

​Sergio Pérez in Mexiko – eine einzige Katastrophe. Nur Quali-18., Strafe wegen Fehlstarts, Kollision mit Lawson, am Ende Platz 17. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner scheint zu resignieren.

Seit Monaten der gleiche Tenor von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: Sergio Pérez müsse zur Form des ersten Saisonteils zurückfinden – da stand er in den ersten fünf Rennen vier Mal auf dem Podest, drei Mal davon als Zweiter.

Aber dann ging alles schief, und die grosse Wende scheint nicht zu kommen. Schlimmer noch: Ausgerechnet vor seinem geliebten Heimpublikum in Mexiko zeigte «Checo» eine wirklich schlechte Leistung – Aus schon im ersten Quali-Segment für den 34-Jährigen, daher nur Startplatz 18.

Dann platzierte Pérez seinen Wagen nicht korrekt auf den Startplatz, das setzte eine Fünfsekundenstrafe. In der Folge legte sich Sergio mit jenem Mann an, der gute Chancen besitzt, sein Nachfolger bei RBR zu werden, mit dem Neuseeländer Liam Lawson, dabei wurde das Auto von Sergio beschädigt. Als die Zielflagge fiel, war Sergio abgeschlagener 17.



Natürlich wird der Druck jetzt noch grösser auf Pérez, der um seine Zukunft fährt. Christian Horner wirkte nach dem Mexiko-GP nach vielen Wochen der Ermutigungen erstmals resigniert. «Er hat einen Vertrag für 2025, aber wenn seine Leistung auf diesem Niveau bleibt, dann können wir das nicht in die kommende Saison weiterziehen.»



«Natürlich steht er unter Beobachtung, aber das ist immer so. Nur kommt eben der Punkt, an welchen eine schwierige Entscheidung gefällt werden muss. Denn wir sind inzwischen nur noch auf Platz 3 im Konstrukteurs-Pokal.»



«Die Formel 1 ist ein Geschäft, das auf Ergebnissen basiert, und wenn jemand unter seinen Möglichkeiten bleibt, dann muss das kritisch betrachtet werden. Wir brauchen beide Autos da vorne.»



«Wir haben von unserer Seite aus alles Erdenkliche getan, um ihn zu unterstützen, und das werden wir auch weiterhin tun. Aber alles hat seine Grenzen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0