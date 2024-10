Carlos Sainz, Ferrari: Schreck vor dem Mexiko-GP-Sieg

​Der Spanier Carlos Sainz hat in Mexiko zum vierten Mal einen Grand Prix gewonnen, den zweiten 2024 nach Australien. Danach enthüllte der Ferrari-Fahrer, dass es an Bord einen Schreckmoment gab.

Erstmals in seiner Formel-1-Karriere hat Carlos Sainz mehr als einen Grand Prix pro Saison gewonnen, nach dem Rennen in Melbourne nun jenes in Mexiko-Stadt. Es ist der vierte Sieg für den 30-jährigen Madrilenen (nach Silverstone 2022, Singapur 2023 und eben Australien 2024).

Schon nach seiner grandiosen Pole-Position am Samstag sagte der WM-Fünfte von 2021 und 2022: «Da sind schon gemischte Gefühle, die ich spüre. Ich merke, dass wir Fortschritte gemacht haben, und die werden sich auch positiv auf die kommende Saison auswirken. Ich weiss aber – dann bin ich nicht mehr dabei.»

Ferrari hatte noch vor Beginn der Saison entschieden, ab 2025 mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu fahren, Sainz musste gehen.

Carlos gibt zu: «Es fühlte sich natürlich merkwürdig an, so in eine Saison zu gehen. Nun will ich die letzten Rennen als Ferrari-Fahrer einfach geniessen und natürlich noch weitere Grands Prix gewinnen.»



Sainz setzte sich am Start gegen Verstappen durch, war aber dabei neben der Bahn, daher gab er die Position sofort zurück. Auf diese Weise entging er einer Strafe.



Wenige Runden später ging er unwiderstehlich am Weltmeister vorbei, der Ferrari war das deutlich schnellere Auto. Aber problemlos war das Rennen nicht.



Sainz enthüllt: «Am Ausgang von Kurve 3 bretterte ich über den Randstein, der Wagen landete hart – und da waren wieder diese Fehlzündungen. Natürlich bin ich erschrocken. Aber wir hatten das schon zuvor und führten das auf eine Kombination aus Motoreinstellungen und Meereshöhe zurück.»



«Letztlich ging alles gut, und als ich in Führung lag, vertraute ich meinem Speed und meinem Reifen-Management.»



«Ich hatte vom ersten Tag an in Mexiko ein gutes Bauchgefühl. Meine Familie und meine Freundin waren hier, Menschen, die mir viel Rückhalt geben, und ich war grimmig entschlossen, dieses Rennen zu gewinnen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0