São-Paulo-GP im TV: Auf und ab gegen den Uhrzeigersin 29.10.2024 - 07:31 Von Silja Rulle

© Sutton Auf und ab und über einige Bodenwellen geht es in Interlagos

Teil 3 des Amerika-Triple-Headers in der Formel 1 steht an. Dritter Halt: Brasilien – es geht nach Interlagos. Im Autódromo José Carlos Pace steht am Wochenende ein Sprint-Event an. Wo die Sessions im TV laufen…