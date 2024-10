Lando Norris nach Duell: «Verstappen weiss das genau»

Max Verstappen vor Lando Norris in Mexiko

​Das knallharte Duell Max Verstappen gegen Lando Norris gibt über den Mexiko-GP hinaus zu reden. Die Fahrer wollen Klarheit, wo die Grenzen liegen. Lando: «Max weiss genau, dass er hier über dem Limit war.»

Weltmeister Max Verstappen ist in Mexiko von den Rennkommissaren hart bestraft worden – zwei Mal zehn Sekunden Strafe wegen seiner rüpelhaften Fahrweise gegen Lando Norris.

Es ist das dritte Mal nach Österreich und Texas, dass die beiden aneinandergeraten. In Österreich erhielt Max eine Zehnsekundenstrafe, doch sein Vorsprung auf den nächsten Gegner war gross genug, dass die nicht ins Gewicht fiel. Verstappen wurde Fünfter, Norris kam nicht ins Ziel.

In Texas erhielt Norris eine Strafe und musste so den dritten Platz an Verstappen preisgeben. Nun zwei Strafen für den Niederländer, der Sechster wurde, während Norris als Zweitplatzierter den Rückstand auf Max auf 47 Punkte verringert hat.

Lando blickt zurück: «Ich bin noch immer der Meinung, in Österreich hätte niemand eine Strafe erhalten müssen und in Texas auch nicht. Vielleicht sehe ich heute die Dinge etwas anders als damals in Österreich.»

«Ich finde, wir haben beide Fehler gemacht, aber wir müssen uns ansehen, wie wir Pistenverhalten einstufen sollen. Denn ich bleibe dabei – ich habe in den USA zu Unrecht eine Strafe erhalten.»



«Was nun Mexiko angeht, so war das eine ganz andere Kiste. Ich war vorne und musste einen Unfall verhindern. Das ist ein erheblicher Unterschied zu den anderen Situationen. Das war zu heftig, und Max weiss das genau.»



«Ich sehe die Strafe für Max nicht als Gewinn für mich. Aber ich schätze, Max weiss das genau – das war dieses Mal einfach zu heftig.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0